Встреча Преосвященного епископа Никиты (Сторожука) состоялась 11 декабря 2022 года в кафедральном соборе Рождества Христова Ивано-Франковска — единственном ныне действующем православном храме в области, сообщает портал «Православная жизнь».

По благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, вместе с епископом Никитой в Ивано-Франковск прибыли: постоянный член Священного Синода УПЦ, председатель Отдела внешних церковных связей УПЦ митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий и викарий Черновицко-Буковинской епархии архиепископ Хотинский Вениамин, который временно управлял Ивано-Франковской епархией УПЦ в связи с болезнью митрополита Ивано-Франковского и Коломыйского Серафима.

Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 23 ноября 2022 года митрополит Ивано-Франковский и Коломыйский Серафим был освобожден от управления Ивано-Франковской епархией и почислен на покой. Управляющим Ивано-Франковской епархией был избран архимандрит Никита (Сторожук), клирик Черновицко-Буковинской епархии.

Хиротония архимандрита Никиты (Сторожука) во епископа Ивано-Франковского и Коломыйского состоялась 4 декабря 2022 года в главном соборе Пантелеимоновского женского монастыря в Киеве (Феофания). Чин рукоположения совершил Блаженнейший митрополит Онуфрий.

Прибытие нового архипастыря Украинской Православной Церкви в Ивано-Франковск было воспринято местными чиновниками и националистами в штыки. В день прибытие владыки Никиты группа радикально настроенных лиц, среди которых были несовершеннолетние дети, напала на кафедральный собор Рождества Христова, сообщает Ivano-frankivsk.church.ua.

Провокаторы под руководством людей в масках ворвались в храм и пыталась сорвать богослужение. Они выкрикивали оскорбления, устроили потасовку и драку, разбрызгали неизвестное вещество, пытались сорвать представление нового управляющего Ивано-Франковской епархией епископа Никиты (Сторожука). Автомобилям, припаркованным на территории собора, радикалы спустили колеса, чтобы помешать передвижению духовенства и прихожан.

Верующие Ивано-Франковской епархии УПЦ выступили с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, мэру Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву и руководителям СБУ с просьбой остановить притеснение православных христиан и дать возможность свободно исповедовать свою веру, что гарантирует Конституция Украины. Однако, уже вскоре на это обращение последовал ответ — власти города потребовали выкинуть «московских попов» из последнего собора УПЦ в Ивано-Франковске на улицу.

Русская линия