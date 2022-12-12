Русская линия
Сводка новостей от 12 декабря 2022

Владимир Легойда: К сожалению, наследие новомучеников востребовано не в должной мере, мы знаем о новомучениках недостаточно
Глава Синодального отдела прокомментировал прошедшую в Москве выставку «100-летие подвига новомучеников и исповедников Российских при изъятии святынь»…

Владимир Легойда9 декабря 2022 года председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, принимая участие в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» и говоря об открытии в историческом парке «Россия — Моя история» выставки «100-летие подвига новомучеников и исповедников Российских при изъятии святынь», указал на чрезвычайную важность для нас наследия новомучеников, передает Патриархия.Ru.

По словам представителя Церкви, наследие новомучеников «может дать нам очень многое в нашей церковной жизни и в наших поисках ответов на вопрос, что значит быть христианином сегодня». С другой стороны, как подчеркнул В. Легойда, к сожалению, это наследие востребовано не в должной мере, мы знаем о новомучениках недостаточно.

Как отметил глава Синодального отдела, неоднократно звучавшая мысль о том, что «мы почитаем и любим новомучеников не потому, что они мучились, а потому что они Христа любили вплоть до того, что приняли смерть», для нас является «драгоценным и важным источником укрепления в вере». Не менее значима для нас и молитва, обращённая к новомученикам, а также изучение их трудов на самые разные темы — от богословия до педагогики, подчеркнул В. Легойда.

Русская линия

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Владимир Легойда: К сожалению, наследие новомучеников востребовано не в должной мере, мы знаем о новомучениках недостаточно
Глава Синодального отдела прокомментировал прошедшую в Москве выставку «100-летие подвига новомучеников и исповедников Российских при изъятии святынь»...

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