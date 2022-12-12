Желая заставить священноначалие УПЦ объединиться с раскольниками из «ПЦУ», президент Украины ввёл санкции ещё против целого ряда украинских архиереев…

Офис президента Украины открытым текстом призывает Блаженнейшего митрополита Киевского Онфурия и священноначалие Украинской Православной Церкви прекратить упрямиться, склонить голову переду украинскими раскольниками и войти в состав «ПЦУ» на правах некоторой автономии. С этой целью спецслужбы Украины продолжают «кошмарить» храмы и монастыри УПЦ постоянными обысками и возбуждением уголовных дел, а против отдельных архипастырей вводятся так называемые «санкции».

Так, 11 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский своим очередным указом расширил действие незаконного решения Совета национальной безопасности Украины «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» на целый ряд архиереев и священнослужителей УПЦ. Указ опубликован на сайте Президента Украины, сообщает СПЖ.

Согласно тексту указа, санкции сроком на 5 лет вводятся против:

— управделами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония,

— главы ОВЦС УПЦ митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия,

— митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки,

— митрополита Луганского и Алчевского Пантелеимона,

— архиепископа Константиновского Паисия,

— архимандрита Иоанна, настоятеля Мелитопольского Саввинского монастыря,

— архимандрита Алексия, настоятеля Успенского собора в Херсоне.

Ранее Зеленский также ввёл санкции против:

— митрополита Вышгородского Павла (Лебедь), наместника Святой Успенской Киево-Печерской Лавры;

— митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря (Швеца);

— епископа Бахчисарайского Каллиника (Чернышева), викария Симферопольской епархии;

— епископа Джанкойского и Раздольненского Алексия (Овсянникова);

— архиепископа Ровеньковского и Свердловского Аркадия (Таранова);

— митрополита Изюмского и Купянского Елисея (Иванова) (освобожден от управления Изюмской епархией и почислен на покой решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 23 ноября 2022 года);

— епископа Роменского и Буринского Иосифа (Масленникова) (освобожден от управления Роменской епархией и почислен на покой решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 23 ноября 2022 года);

— епископа Коктебельского Агафона (Опанасенко), викария Феодосийской епархии;

— митрополита Феодосийского и Керченского Платона (Удовенко);

— ктитора и диакона УПЦ, бизнесмена Вадима Новинского.

Несмотря на давление со стороны украинских властей, Блаженнейший Онуфрий пока стоит на своём и не желает объединяться с раскольниками. Однако, положение украинских православных с каждым днём становится всё хуже, и нельзя исключать, что в УПЦ найдутся те, кто пожелает ради сохранения своих приходов предать каноническое Православие и перейти в «ПЦУ».

Русская линия