Митрополит Запорожский Лука: «Меня не очень волнует моя судьба, кроме ответа пред Богом. Во сто крат больше переживаю и молюсь за тех, кто восстал на Церковь»

Правящий архиерей Запорожской епархии митрополит Запорожский Лука в своём Телеграм-канале отреагировал на решение властей Украины включить его имя в список духовенства Украинской Православной Церкви, против которых введены санкции якобы за антиукраинскую деятельность.

Ниже мы приводим текст владыки целиком:

«Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и все те, кто против Него, вместе с ними!

Решение СНБО не стало для меня сюрпризом. Ведь сейчас политическая целесообразность активно диктует свои условия и требует таких решений. Попирая при этом и здравый смысл, и фундаментальные права человека, и Конституцию Украины, и элементарные моральные нормы.

Оглядываясь назад с чистой совестью, не боюсь сказать, что все эти годы наша епархия служила Богу и ближним, не разделяя граждан страны на «правильных» и «неправильных». Уверен, что и дальше будем продолжать свидетельствовать миру о Христе, исполняя его заповедь Любви!

Мы старались помочь всем, кто попал в беду или нуждался в помощи. Проект «Любовь милосердствует» уже собрал более восьми миллионов гривен на оборудование для детских больниц, более пяти тысяч литров донорской крови, миллионы гривен на ежедневное пропитание нуждающихся, ремонт военного госпиталя, организация гуманитарных грузов, в марте 2022 года эвакуация более тысячи людей из зоны боевых действий (жителей Мариуполя и Полог, из них более двухсот пятидесяти детей из детских приютов) — это лишь часть того, что Господь сподобил нас вместе сделать. По Его милости были и продолжают функционировать многие проекты, которые служили и служат нашему обществу — народу Украины. Служат не из-за наград (которых не было), а ради Христа!

Поэтому слава Богу за все, что было и за то, что будет!

Меня не очень волнует моя судьба, кроме ответа пред Богом. Во сто крат больше переживаю и молюсь за тех, кто восстал на Церковь, ибо они восстали на Самого Бога, который поругаем не бывает".

Русская линия