12 декабря 2022 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил председателю Государственной Думы ФС РФ В.В. Володину письмо по поводу рассмотрения законопроекта № 211 535−8 «О государственной информационной системе „Единая информационная система персональных данных, обеспечивающая обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица“», сообщает Патриархия.Ru.

Законопроект, призванный содействовать реализации государственной политики в области повышения безопасности обработки биометрических персональных данных, был внесен на рассмотрение в Государственную Думу 12 октября с.г.

«Приветствуя развитие информационных технологий и появляющиеся в связи с этим новые возможности, Церковь всегда призывала помнить и о рисках, которые они неизбежно с собой несут», — отметил Святейший Патриарх Кирилл и напомнил, что в документе «Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных», принятом Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 4 февраля 2013 года, говорится, что проблемы, связанные с электронной идентификацией личности, учетом и обработкой персональных данных, продолжают накапливаться и усложняться".

В «Послании Священного Синода Русской Православной Церкви епископату, клиру, монашествующим и мирянам в связи с нашедшим в этом году вредоносным поветрием» от 25 августа 2020 года подчеркивается, что «использование цифровых идентификаторов, автоматизированное принятие решений, могущих повлечь поражение людей и целых сообществ в правах, широкий сбор личных данных, в том числе сведений о здоровье, а также обработка этих данных — все это требует контроля со стороны общества, в том числе со стороны Церкви как общественного института».

Вместе с тем, по словам Его Святейшества, «с учетом фактически бесконтрольного на протяжении ряда лет сбора биометрических данных коммерческими организациями сама необходимость государственного регулирования данной сферы представляется обоснованной».

Синодальными учреждениями проводились предварительные консультации с Министерством цифрового развития России, а также с Комитетом Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. В результате конструктивных переговоров были учтены некоторые предложенные церковной стороной поправки, другие находятся в процессе обсуждения.

«Церковь солидарна с теми экспертами, которые утверждают, что любая база данных хранения личной информации, в том числе биометрической, не может быть полностью защищена от утечек. Базы данных в России и за рубежом периодически взламываются злоумышленниками. Риски утечек биометрической информации являются не в полной мере изученными в силу новизны технологии, — отметил Святейший Патриарх Кирилл. — По этим и другим причинам Церковь выступает за фундаментальное безусловное право граждан отказываться от биометрической идентификации с абсолютными гарантиями недискриминации в случае такового выбора. К сожалению, уже сегодня можно наблюдать практики, имеющие негативные признаки. Ради сохранения мира и согласия в обществе необходимо исключить любые материальные преференции для тех, кто использует биометрическую идентификацию».

«В мой адрес поступают многочисленные обращения обеспокоенных этими вопросами людей. Несмотря на остроту вопроса и необходимость формирования взвешенного подхода к регулированию биометрических данных, общественных слушаний не проводилось. Наиболее заметную обеспокоенность выражает родительское сообщество, что обосновывает нашу позицию о полном запрете сбора биометрических данных детей», — заявил Предстоятель Русской Православной Церкви.

В заключение, принимая во внимание тот факт, что сегодня как никогда важно сохранять общественное единство, Святейший Владыка попросил председателя Государственной Думы России В. Володина рассмотреть поправки к тексту законопроекта, предложенные Русской Православной Церковью.

Русская линия