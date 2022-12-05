1 декабря 2022 года в Красном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с клириками Москвы и Московской области, совершившими командировки в зону специальной военной операции (СВО), сообщает Патриархия.Ru.

На встречу были приглашены священники из Москвы и Московской области — штатные военные священники (помощники командиров по работе с верующими военнослужащими), внештатные военные священники, священники, которые ранее не имели отношения к военному духовенству, но после начала СВО заявили о своем стремлении поехать в зону боевых действий.

Всего, по данным Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, в зоне СВО побывали несколько десятков штатных военных священников из разных регионов России и не менее 30 внештатных.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам встречи со словом о деятельности военного духовенства, в частности, сказал:

«Институт военного духовенства — это особая организация внутри нашей Церкви, которая, если принять во внимание дореволюционный период, насчитывает уже много лет своего существования. Вы знаете, какое большую роль играли священнослужители, которые посвятили свою жизнь пастырскому окормлению вооруженных сил, во времена, когда Церковь не была отделена от государства и не было никаких идеологических препон. Священники получали соответствующие должности в российской армии и, не имея в руках оружия, принимали участие в военных действиях. Очень многие жизнь свою отдавали за веру, царя и Отечество, и, действительно, пример священника, который без оружия находился рядом с военнослужащими, с офицерами, солдатами, имел огромное духовное и воспитательное значение. Но, самое главное, это была реальная поддержка тех, кто действовал на грани жизни и смерти, а нередко и погибал.

Сегодня у нас возрожден институт духовенства, которое несет пастырское окормление Вооруженных сил, и это, конечно, очень большой шаг вперед. Потому что Вооруженные силы — это особая организация со своими жесткими внутренними установлениями, достаточно закрытая для внешнего влияния, и тот факт, что институт военного духовенства все-таки удалось создать, я считаю проявлением милости Божией, потому что процесс этот был очень непростым.

Сейчас этот институт подвергается испытанию. От того, как наши священники, несущие пастырское окормление в Вооруженных силах, проявляют себя, как они, в условиях реальной опасности для жизни, осуществляют свое пастырское служение, насколько они близки тем, кто с оружием в руках защищает Родину, — от всего этого зависит авторитет нашего военного духовенства. И я очень надеюсь, что это испытание в полевых условиях — не в лабораторных, не в теоретических, а там, где кровь проливается, — во-первых, закалит наше духовенство, которое взаимодействует с Вооруженными силами, во-вторых, пробудит чувство доверия и признательности со стороны Вооруженных сил, а в-третьих, что самое главное, будет иметь реальное духовное воздействие на тех, кто жизнью рискует и часто отдает свою жизнь, защищая Родину".

Святейший Владыка напомнил о трудностях, которыми сопровождалось возрождение института пастырского окормления военнослужащих в новейший период. 21 июля 2009 года, после встречи с Его Святейшеством, Президент России Д.А. Медведев одобрил введение в России института военного духовенства. Были введены должности помощников командиров по работе с верующими военнослужащими, а в декабре 2013 года Священный Синод принял положение о военном духовенстве.

Далее Святейший Патриарх коснулся вопроса служения священников в условиях продолжающегося вооруженного конфликта:

«Особенно остро вопрос о военном духовенстве, его качественном и количественном состоянии встал после начала специальной военной операции на территории Украины, где уже много месяцев исполняют свой пастырский долг как штатные, так и внештатные военные священники, которых там, тем не менее, очень не хватает, о чем постоянно сообщают сами военнослужащие и их родственники. Штатное военное духовенство присутствует в этой зоне большей частью по ротации, посредством откомандирования на короткие сроки. Срок пребывания в зоне СВО — от двух недель до месяца.

Фактически одновременно в зоне СВО находится от 15 до 25 штатных военных священников. Понимаю, что это очень мало. Принято решение об организации командирования в зону СВО внештатных священнослужителей, в соответствии с циркулярным письмом. С июля 2022 года посредством прикомандирования священнослужителей к Синодальному отделу по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами и осуществляются такие командировки. Отделом оказывается организационная, методическая, финансовая помощь добровольно убывающим в зону СВО внештатным и военным священнослужителями, и только в ноябре в зоне СВО побывали 25 внештатных военных священнослужителей".

Предстоятель Русской Православной Церкви назвал имена священнослужителей, погибших при исполнении пастырского долга в зоне проведения СВО: протоиерей Олег Артемов (24 марта), иерей Анатолий Григорьев (9 сентября), протоиерей Евфимий Козловцев (25 сентября), протоиерей Михаил Васильев (6 ноября), иерей Александр Цыганов (21 ноября).

Собравшиеся почтили память павших священнослужителей и пропели им «Вечную память».

По поручению Его Святейшества, синодик с именами пастырей, погибших при исполнении служебных обязанностей, будет передан каждому военному священнику для поминовения.

Святейший Патриарх Кирилл также коснулся вопросов социальной защиты и правового статуса военного духовенства, особенно несущего служение в зоне активных боевых действий.

С сообщением о взаимодействии Церкви с Министерством обороны РФ выступил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Олег Овчаров.

Далее состоялась беседа Предстоятеля Русской Церкви с участниками встречи: священники рассказывали о пережитом, отвечали на вопросы Святейшего Владыки и задавали Его Святейшеству вопросы.

Затем состоялось вручение церковных наград. За мужественное несение пастырского служения в военных условиях Святейший Патриарх вручил всем священнослужителям медали благоверного князя Димитрия Донского. Каждому священнику также был вручен памятный подарок.

«Помогай вам Бог, не жалея живота своего, но и не рискуя чрезмерно, разумно служа Отечеству, приносить реальную духовную пользу тем, от кого сегодня зависит, может быть, и судьба страны, тем, кто защищает нашу Родину. Помощи Божией вам, крепости сил, здравия душевного и телесного, благословения вашим семьям, у кого таковые имеются. И для всех нас, конечно, важно, чтобы милость Божия и Его благословение пребывало над всей страной нашей и над народом нашим. Храни вас Господь!» — сказал в завершение Святейший Патриарх Кирилл, напутствуя военное духовенство.

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