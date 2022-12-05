В Минкультуры Украины заявили, что намерены передать украинским раскольникам один из храмов обители…

Украинские власти делают всё, чтобы попытаться запугать верующих и духовенство Украинской Православной Церкви и подвигнуть их перейти в «ПЦУ». В последнее время против целого ряда архиереев и ктиторов УПЦ были введены совершенно незаконные «санкции», в монастырях проводятся регулярные обыски, верующим и духовенство открыто угрожают арестами с последующим обменом и высылкой в Россию.

После обысков в Киево-Печерской лавре появились сообщения, что обитель якобы уже перерегистрирована на «ПЦУ», что на самом деле оказалось ложью. Впрочем, в Офисе Президента Украины не скрывают, что взяли курс на полную ликвидацию УПЦ, однако решиться на передачу Лавры представителям «ПЦУ» пока не могут, а потому решили действовать поэтапно.

Так, глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко пояснил, что «сейчас речь не идёт о передаче Киево-Печерской Лавры, речь идёт о регистрации юридического лица в том самом монастыре». То есть на раскольников будет оформлен один из храмов обители.

По словам Ткаченко, процессы перерегистрации «не имеют никакого отношения к ситуации, которая сейчас происходит в Киево-Печерской Лавре». Министр отметил, что все здания лавры принадлежат государству, сообщает РИА Новости.

«На территории верхней лавры находится ещё один монастырь, название которого было изменено и сегодня было зарегистрировано. Ничего с точки зрения передвижения монахов не меняется», — сказал Ткаченко.

На самом деле это лукавство — регистрация в Киево-Печерской лавре «монастыря» «ПЦУ» — это первый шаг на пути захвата Лавры украинскими раскольниками.

Русская линия