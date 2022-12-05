Президент Украины решил ограничить в правах девять архиереев и ктитора УПЦ Вадима Новинского…

1 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленским ввёл против девяти архиереев и ктитора УПЦ протодиакона Вадима Новинского санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. Полный список подсанкционных духовных лиц был опубликован в Приложении к решению СНБО «Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», сообщает портал «Православная жизнь».

В санкционный список включены:

— митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), наместник Святой Успенской Киево-Печерской Лавры;

— митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец);

— епископ Бахчисарайский Каллиник (Чернышев), викарий Симферопольской епархии;

— епископ Джанкойский и Раздольненский Алексий (Овсянников);

— архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий (Таранов);

— митрополит Изюмский и Купянский Елисей (Иванов) (от ред. — освобожден от управления Изюмской епархией и почислен на покой решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 23 ноября 2022 года);

— епископ Роменский и Буринский Иосиф (Масленников) (от ред. — освобожден от управления Роменской епархией и почислен на покой решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 23 ноября 2022 года);

— епископ Коктебельский Агафон (Опанасенко), викарий Феодосийской епархии;

— митрополит Феодосийский и Керченский Платон (Удовенко);

— Вадим Новинский.

Ограничительные меры, которые введены против указанных духовных лиц сроком на пять лет, предусматривают:

1) блокирование активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;

2) ограничение торговых операций (полное прекращение);

3) ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);

4) предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

5) остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

6) аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или остановки действия специальных разрешений на пользование недрами;

7) запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;

8) запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет);

9) запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

10) аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по заключению договоров или соглашений;

11) лишение государственных наград Украины, других форм знаков отличия;

12) запрет на приобретение в собственность земельных участков.

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