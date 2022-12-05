Русская линия
Сводка новостей от 5 декабря 2022

В Севастополе помянули погибших моряков
Военные священники совершили обход кораблей с иконой святого праведного воина Феодора Ушакова…

В Севастополе совершили обход кораблей с иконой святого праведного воина Феодора Ушакова1 декабря 2022 года, в день памяти победы русской эскадры под командованием адмирала Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 1853 году, в Севастополе прошли памятные мероприятия, сообщает Православие.Ru.

После возложения цветов к памятнику адмирала П.С.Нахимова благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта, заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов, военные священники, ветераны флота прошли на катер, на котором вышли в акваторию Севастопольской бухты, где в память о погибших воинах возложили на воду венки.

После этого катер под флагом командующего ЧФ совершил обход мест стоянки кораблей с походной иконой святого праведного воина Феодора Ушакова.

Русская линия

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