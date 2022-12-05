4 декабря 2022 года рядом со Святодуховским центром Александро-Невской лавры состоялась торжественная церемония открытия и освящения памятника Императору Петру I. Бюст Государю освятил наместник обители епископ Кронштадтский Назарий в сослужении архимандритов Виталия (Радомысльского), Никиты (Маркова) и иеродиакона Илии (Васильева), сообщает «Вода живая».

«Теперь у нас есть изображение нашего основателя, — сказал владыка. — На постаменте можно прочитать выписку из дневников Императора того времени, когда он ездил по будущему Санкт-Петербургу и выбирал, где быть Святой Троицы монастырю».

На постаменте выбита надпись — отрывок из «поденной записки Императора Петра Великого» о том, как Император «усмотрел изрядное место, где указал строить монастырь во имя Святыя Троицы и святаго Александра Невскаго».

На открытии памятника присутствовала вдова автора монумента Виктора Зайко.

Скульптор Виктор Зайко (1944−2022) является автором памятника преподобному Сергию Радонежскому в Царском Селе. Виктор Владимирович скончался в апреле 2022 года. По его желанию гипсовый бюст Императора Петра был передан семьёй скульптора Александро-Невской лавре. По благословению владыки Назария бюст был отлит в бронзе на комбинате «Скульптура». Проект постамента разработал художник Борис Сергеев.

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