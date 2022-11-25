Против руководства Черновицко-Буковинской епархии УПЦ заведено уголовное дело по статье о госизмене…

Служба безопасности Украины совместно с областной прокуратурой провела «контрразведывательные мероприятия» на территории Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви, сообщает Интерфакс.

В результате следственных действий правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур, сообщают украинские СМИ.

Кроме того, согласно сообщениям, найдена переписка руководителей епархии с «московскими кураторами», в которой якобы «даются «методички» относительно «особенностей проведения церковных Литургий». Сообщается также об обнаружении складов с оптовыми партиями «прокремлевской литературы».

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч.2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, продолжаются процессуальные действия.

Стоит отметить, что с Черновицко-Буковинской епархией напрямую связано имя Предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия, который родился в Черновицкой области и впоследствии руководил местной епархией на протяжении долгих лет.

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