Чин отпевания и погребения священника, погибшего в зоне военных действий на Украине, возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон…

25 ноября 2022 года в воинском храме святого благоверного князя Александра Невского Пскова митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил чин отпевания воинского священника 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирика храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова иерея Александра Цыганова, погибшего вместе с отцом Михаилом Васильевым в зоне СВО на Украине.

Его Высокопреосвященству сослужили митрополит Евсевий (Саввин), клирики Псковской епархии и воинское духовенство Русской Православной Церкви.

За заупокойным богослужением молились родственники почившего священника, его супруга и четверо детей.

На погребении присутствовали военнослужащие Псковского гарнизона, представители администрации Псковской области, прихожане храма святого князя Александра Невского и многочисленные псковичи.

Перед началом отпевания митрополит Тихон обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.

«Когда говорят „невосполнимая утрата“, говорят правду. И сегодня Псковскую землю, епархию, наш храм и, конечно же, самых близких родных людей отца Александра: маму, отца, супругу, которую он бесконечно любил, детей, детей по плоти в первую очередь, детей духовных — всех нас постигла невосполнимая утрата. Отец Александр являл собой удивительного, прекраснейшего человека, человека идеи с большой буквы. Главной мыслью его жизни и направлением его жизни был Господь. И когда-то приняв эту силу и это направление жизни, он ни разу не изменил — всегда был христианином, православным человеком», — сказал, в частности, глава Псковской митрополии.

По окончании отпевания гроб с телом иерея Александра Цыганова был погребён за алтарем храма пророка Божия Илии в поселке Выбуты Псковской области.

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