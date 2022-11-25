В рамках XIX церковно-общественного форума «Православная Русь — к Дню народного единства» в ЦВЗ «Манеж» города Москвы с 4 по 24 ноября 2022 года прошла мультимедийная выставка «Украина. На переломах эпох». Организаторы выставки — Патриарший совет по культуре, Министерство культуры РФ, мультимедийный проект «Россия — Моя история». Итогом успешного экспонирования стало решение о проведении проекта в регионах страны, сообщает Патриархия.Ru.

Посетителям выставки была предоставлена возможность совершить путешествие сквозь века от основания Древнерусского государства до современных событий. Наряду с уникальными фотографиями, видеоматериалами и кинохрониками на выставке экспонировались карты, плакаты и многочисленные архивные документы. При создании экспозиции были использованы современные мультимедийные технологии: проекции, кинекты, интерактивные панели.

В числе почетных гостей выставки — Президент РФ Владимир Путин, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, помощник президента РФ Владимир Мединский, министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Посетив выставку, Сергей Кравцов отметил: «Очень глубокая, системная выставка, которая помогает понять смыслы, глубинные проблемы, которые зародились не сегодня. Много людей приходит на выставку: взрослые, молодое поколение, это очень ценно, так как тема действительно актуальна. Выставка охватывает весь период российско-украинских взаимоотношений, помогает осмыслить сегодняшний день. Становится понятно, почему было принято решение по специальной военной операции, и к чему привели действия, в том числе, европейских стран. Культивирование нацизма, национализма приводит к очень трагичным последствиям, в том числе расколам. На мой взгляд, такие выставки должны быть во всех исторических парках, чтобы с ними могли ознакомиться как можно больше людей».

Выставка оказалась чрезвычайно востребованной: за три недели в Москве ее посетили свыше 55 тысяч человек, в их числе более 20 тысяч школьников и студентов, проведено 957 экскурсий для 11 604 посетителей. Посетителями экспозиции, высоко оценившими проект, стали гости из Италии, Японии, Армении, Германии, Белоруссии, Китая, Казахстана, ЛНР и ДНР.

«Сегодня государственная политика в сфере просвещения вышла на новый уровень. Огромное внимание уделяется истории, ее популяризации и противодействию распространения фейков. Выставка „Украина. На переломах эпох“ и другие наши проекты вносят свой вклад во всеобщую работу по патриотическому воспитанию детей, где важное место занимают и прослушивание гимна в школах, и уроки „Разговоры о важном“, а также спецкурс „Россия — Моя история“, куда войдут материалы выставки „Украина. На переломах эпох“, которые будут сформированы после завершения Всероссийского тура в регионах страны», — сообщил организатор выставки, член Общественной палаты РФ Иван Есин.

Экспозиция стала платформой для различных мероприятий, встреч и дискуссий, в том числе: расширенного заседания комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия на тему «Проблемы исторического просвещения в современных реалиях», итогового форума образовательного проекта для школьников «Билет в будущее», а также форума «История для будущего. К 100-летию СССР», организованного Российским военно-историческим обществом (РВИО) Владимира Мединского.

В рамках открытие выставки-форума состоялась встреча президента страны Владимира Путина с историками, представителями традиционных религий России, общественными деятелями.

Русская линия