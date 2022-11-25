Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своем Telegram-канале высказался на тему будущего Украинской Православной Церкви, призвав свою паству держаться Христа, который в свою очередь никогда не оставит их без Своей поддержки. Ниже мы приводим текст этого обращения владыки целиком:

«Сегодня кому не лень, хотят бросить и свой камень в лицо нашей Матери-Церкви, обливая грязью Её народ и духовенство, придумывая против Неё новые фейки, законопроекты и тому подобное. Многие стали рассуждать о Её будущем, предрекая Ей не радужные перспективы (а когда они были?). Возможно, они имеют какие-то логические аргументы, чтобы так поступать.

А то, что касается будущего — то оно есть всегда! По Священному Писанию: у одних — это Царство Божие, у других — мука вечная. В земном существовании: императоры ставили Церковь вне закона, безбожники устраивали «красный террор», Хрущев, который обещал «последнего попа по телевизору показать», их примеры всем известны, где все эти «сильные мира сего», какая их «слава» сегодня? А Церковь по-прежнему жительствует.

Мудрый Соломон учит нас тому, что история все время повторяется, и ничего нового в ней не происходит. История Церкви учит нас тому, что устоит тот, кто останется верным Богу. Если с этой точки зрения подойти к УПЦ, то мы без труда увидим, что Она имеет перспективы, и вот почему:

— говорит о спасительном пути ко Христу и вместе с Ним, без всякой политики;

— подвергается постоянным нападкам со стороны СМИ из-за своего нежелания закрыть глаза на грех;

— не смотря на мощное давление со стороны, сохраняет верность самой себе, т. е. Евангельским заповедям и канонам Церкви;

— не взирая на клевету и постоянную ложь, остаётся преданной не только Богу, но и своему народу;

— является объектом ненависти для людей, которые жаждут войны любой ценой.

Косвенным свидетельством верности УПЦ Богу являются законодательные инициативы врагов Церкви, а также непрекращающиеся лживые обвинения со всех сторон. Одни на основании фейков и бумажек, ничего не значащих для государства, придумывают новые законопроекты, другие обвиняют наших клириков, что они «агенты ФСБ», третьи, что они «агенты СБУ». И все это лишь за то, что мы, по заповедям Христа, молимся о мире и призываем к прекращению кровопролития. На этих примерах прекрасно видно, кто служит кесарю, а кто Богу, поэтому и бьет так Сатана по нам.

УПЦ была, есть и будет на нашей Родине, потому что она — душа нашего народа, молится за него, страдает вместе с ним, подкрепляет его всеми своими силами. Пока есть люди, которые остаются верными Богу и исповедуют Православную веру, Матерь-Церковь им будет нужна, как воздух, потому что ни в какую другую организацию, даже задекорированную под «церковь», они не пойдут. А то, что таких людей у нас немало, свидетельствует наполняемость наших храмов во время богослужений. Православные общины всегда будут оставаться со своими священниками, верными Евангельским истинам и канонам Церкви, в любых, даже самых неблагоприятных, условиях. И мы это видим на примере тех приходов, которые были насильно захвачены богоборцами.

Не надеюсь, что это услышат те, кто осуждает Церковь, но право исповедовать Православную веру и молиться в наших храмах дано нам не только Богом, но и Конституцией страны. Перспективы нет у тех людей, которые всеми силами пытаются бороться с Церковью, ибо «не ведают, что творят».

Что касается будущего УПЦ, то нас, как и раньше, мало интересует то, как к нам будут относиться безбожники и враги нашего народа. Самое важное для нас — это то, чтобы мы оставались с Богом, а Он нас не оставит никогда! Все остальное к этому уже будет прилагаться. Собственно, на этом и основывается наша перспектива, ведь нам Господь сказал: «Не бойся малое стадо, Аз с вами до скончания века!»

Русская линия