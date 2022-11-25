Винницкий областной совет принял обращение к президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров Украины «о запрете деятельности Украинской Православной Церкви в единстве с Московским Патриархатом, религиозных организаций с центром в стране-агрессоре на территории Украины», сообщает портал «Православная жизнь».

Обращение поддержали 58 депутатов, голосование состоялось 25 ноября 2022 года. Участники заседания считают, что «УПЦ МП подрывает территориальную целостность, соборность и государственность Украины». Поэтому предлагают принять закон о запрете её деятельности «во избежание реальных и потенциальных рисков угрозы национальной безопасности Украины».

Винницкая епархия Украинской Православной Церкви, комментируя данное обращение, отметила, что принятый документ не имеет юридической силы.

«В Украине действует крупнейшая религиозная организация под названием Украинская Православная Церковь с центром в Киеве. Если депутаты имели в виду именно УПЦ, то такое обращение, как и любые подобные, не имеет никакой юридической силы и не влияет на жизнь православных жителей области, верных УПЦ», — сообщила епархиальная пресс-служба.

В епархии напомнили, что «Украинская Православная Церковь независима в своём управлении, а главной целью Церкви является помощь людям прийти к истинному Богу, избавиться от греховных привычек и страстей, а также объединиться вокруг Чаши Христовой». Кроме того, здесь подчеркнули, что право на свободу мировоззрения и вероисповедания в Украине гарантирует Конституция.

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