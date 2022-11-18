Русская линия
Сводка новостей от 18 ноября 2022

В МИД Греции вспомнили о церковных канонах
Во время встречи с Александрийским Патриархом Феодором замглавы греческой дипломатии Андреас Катсаниотис осудил открытие Экзархата РПЦ в Африке…

Александрийский Патриарх Феодор и заместитель министра иностранных дел Греции Андреас Катсаниотис15 ноября 2022 года заместитель министра иностранных дел Греции Андреас Катсаниотис заявил, что создание Африканского экзархата Русской Православной Церкви — это раскольническое действие, противоречащее канонам Православной Церкви, сообщает СПЖ со ссылкой на Orthodoxia.info.

Катсаниотис посетил с визитом Патриарха Александрийского Феодора. Во время беседы глава Александрийской Церкви поблагодарил замминистра МИД Греции за поддержку «миссионерской, пастырской, гуманитарной и национальной работы на Африканском континенте».

В свою очередь Катсаниотис заверил Патриарха Феодора в дальнейшей поддержке и подчеркнул его роль «великого связующего звена между Грецией и всеми африканскими государствами».

В завершение беседы представитель греческого МИД осудил «неканоническое вхождение Русской Церкви в духовную юрисдикцию Церкви Африки», заявив, что создание Экзархата — «это несправедливое, самовольное и раскольническое» действие «в современном неспокойном мире, нуждающемся в творческом единстве Православия».

Впрочем, после того, как глава Александрийского Патриархата вслед за Фанаром признал украинских раскольников, заявления о соблюдении церковных канонов со стороны греков кажутся чем-то странным. Фанар и Александрия приложили немало усилий, чтобы окончательно похоронить каноническое устроение Православной Церкви.

Русская линия

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В МИД Греции вспомнили о церковных канонах
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