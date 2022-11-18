Пользуясь уголовным делом по факту появившегося видео с «песней о России» в Киево-Печерской лавре, украинские чиновники разворачивают маховик репрессий против УПЦ…

В Госслужбе по этнополитике и свободе совести Украины потребовали от архиереев УПЦ проверить все храмы на вопрос поминовения Патриарха Кирилла

Чиновники Государственной службы по этнополитике и свободе совести Украины решили воспользоваться уголовным делом, заведённым СБУ в связи с появившимся в Интернете видео из одного из храмов Киево-Печерской Лавры, на котором звучит песнопение о России, и установить жёсткий контроль за украинским духовенством и верующими.

Сообщив, что в настоящее время в Госслужбе ждут «экспертизу» видео из Лавры, украинские чиновники потребовали от каждого архиерея УПЦ «задать себе вопрос» о том:

не поминают ли Патриарха Кирилла как главенствующего для УПЦ Патриарха на вверенных им приходах;

не распространяют ли «абсурдную кремлевскую литературу, которой не место в церквях (например, о „загнивании Запада“)»;

— не воспроизводят ли «нарративов, порождённых московскими имперскими амбициями»;

— не ранит ли чувства людей содержание проповедей и песнопений «в условиях захватнической войны России против Украины и агрессии, продолжающейся с 2014 года».

«Этого никто не сделает за вас и это важный экзамен с далеко идущими последствиями», — предупреждают украинских архиереев чиновники.

Русская линия