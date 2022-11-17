Глава Молдавии Майя Санду поздравила представителя Румынского Патриархата митрополита Бессарабии и экзарха Новых земель Петра (Пэдурару) с 30-летием возобновления религиозного учреждения в республике, сообщает пресс-служба главы государства, отметив, что по этому случаю накануне состоялся прием в президентуре, передаёт Eadaily.com.

«Майя Санду выразила признательность за общину, приверженную ценностям веры, патриотизма и служения ближнему, которую удалось создать Бессарабской митрополии», — уточнила пресс-служба.

С началом своего президентства Санду, которая сама является гражданкой Румынии, способствует продвижению на территории Молдавии деятельности Бессарабской митрополии Румынской Православной Церкви, которая получает земли и открывает новые приходы. Со своей стороны митрополит Петр, отдавая должное этим усилиям, вручил ей юбилейный орден «Гурие Гросу».

О том, что Румыния выделяет миллионы на раскол православных в Молдавии, ранее предупреждал архиепископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл (Михэеску). Владыка отмечал, что Православную Церковь Молдавии часто называют юго-западными вратами русского Православия.

«Румыния активно подбирает ключи к этим вратам, используя проверенную тактику, — она тратит большие деньги на то, чтобы распространить свое влияние на каноническую территорию Русской Православной Церкви», — заявил владыка Маркелл.

Архипастырь констатировал, что в большинстве молдавские священники сохраняют сознательность и, несмотря на привлекательные условия служения в «Бессарабской митрополии», остаются верными Молдавско-Кишиневской митрополии Московского Патриархата.

«Православная Церковь Молдавии является неотъемлемой частью святой Русской Православной Церкви. В Русской Церкви наше место, там наш Патриарх и каноническое управление. Молдавия столетиями связана с Россией и Русской Церковью», — отметил владыка Маркелл.

Однако, нынешние молдавские власти так не считают, а потому делают всё возможное, чтобы ослабить Кишинёвскую митрополию.

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