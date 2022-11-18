Сербские правозащитники обратили внимание на грубое и ничем не спровоцированное вмешательство латышских властей в дела Церкви…

Центр по защите христианской идентичности (Белград, Сербия) выразил протест в связи с действиями президента Латвии Эгилса Левитса, представившего национальному парламенту проект закона об изменении статуса Латвийской православной церкви, которая имеет статус самоуправляемой в юрисдикции Московского Патриархата, сообщает Интерфакс.

«С юридической точки зрения принятие представленного законопроекта, несомненно, является грубым нарушением Конституции Латвии и действующего принципа отделения Церкви от государства», — говорится в обращении за подписью президента этой правозащитной организации Диогениса Валаванидиса.

При этом как абсурд и цинизм расценён тот факт, что решать вопрос статуса Латвийской Православной Церкви было предложено национальному парламенту, в котором большинство составляют католики и лютеране, а православные находятся в меньшинстве.

Разбирая предложенные президентом Латвии поправки в законодательство, правозащитники указывают, что в обоснование приводятся абсурдные «аргументы» — якобы действующий статус Православной Церкви в Латвии является «угрозой для национальной безопасности».

«Хотелось бы знать, чем можно подкрепить это утверждение, учитывая, что Латвийская Православная Церковь никоим образом не показывала и не показывает каких-либо признаков нелояльности государству, — отмечается в заявлении центра. — Какой была бы реакция международного сообщества, если бы, например, в Российской Федерации был внезапно принят закон, запрещающий католикам подчиняться епископу Римскому, т. е. папе? Всем, кто готов решиться на подобные шаги, должны напомнить: настало время примириться с фактом, что имперская эпоха царя Константина, когда царская власть могла принимать подобные решения, осталась в далеком прошлом».

В обращении Центра по защите христианской идентичности также затрагиваются причины происходящего ныне раскалывания единства Православного мира. Подчеркнуто, что оно началось с «катастрофического решения» Патриарха Варфоломея признать автокефалию «ПЦУ». Говоря о признании «ПЦУ» лидерами других греческих Церквей, правозащитники напоминают, что этнофилетизм был осуждён не только на Константинопольском соборе в 1872 году, но и участниками Критского собора 2016 года, расценившими это явление как «ересь» и «змеиный яд», разрушающий единство Православной церкви.

Таким образом, «признавая т.н. Православную церковь Украины, Патриарх Константинопольский Варфоломей I поставил себя выше Господа Иисуса Христа, выше Апостолов, выше Вселенского Собора и святых отцов, оставивших нам святые каноны», сказано в заявлении.

«Что касается Русской Православной Церкви, то она на протяжении ХХ века дарила автономию и самостоятельность Церквам в отделившихся от России государствах, — напоминают правозащитники. — Наоборот, Латвия с 1918 г., когда получила независимость, начала преследовать православных и требовать отделения от Русской Православной Церкви как Церкви-Матери. На протяжении 20-х гг. ХХ века латвийские власти присвоили 28 храмов, закрыли образовательные учреждения Церкви, а одна четверть недвижимого имущества Православной Церкви была конфискована».

Русская линия