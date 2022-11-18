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Сводка новостей от 18 ноября 2022

Сенат США признал «однополые браки» на федеральном уровне
В случае если этот законопроект поддержит президент Байден, власти всех штатов будут обязаны признавать «союзы» содомитов браком…

Гибель Содома и Гоморры16 ноября 2022 года Сенат США 62 голосами против 37 проголосовал за принятие законопроекта «Об уважении к браку» (RFMA — The Respect for Marriage Act), признающего «однополые браки» на федеральном уровне и обеспечивающего им правовую защиту, сообщает СПЖ со ссылкой на The New York Times.

Законопроект удалось принять благодаря тому, что 12 республиканцев присоединись к демократам после промежуточных выборов, в результате которых демократы сохранили контроль над Сенатом.

Если президент Джо Байден подпишет этот новый законопроект, то тем самым будет отменен «Закон о защите брака» (DOMA — The Defence for Marriage Act), подписанный в 1996 году президентом Клинтоном. Закон DOMA на федеральном уровне определял брак как союз мужчины и женщины и позволял штатам не признавать «однополые браки», заключенные в других штатах.

Закон RFMA требует от штатов не разрешения для «однополых союзов» на вступление в брак, а признания любых браков, заключенных во всех штатах, — независимо от «пола, расы, этнической принадлежности или национального происхождения» пары.

Другими словами, в случае подписания законопроекта президентом Байденом традиционный брак и «однополый союзы» будут уравнены, их будут обязаны признавать во всех штатах и на федеральном уровне.

Америка активно движется к Содому.

Русская линия

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Сенат США признал «однополые браки» на федеральном уровне
В случае если этот законопроект поддержит президент Байден, власти всех штатов будут обязаны признавать «союзы» содомитов браком...

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