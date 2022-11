Сенат США признал «однополые браки» на федеральном уровне В случае если этот законопроект поддержит президент Байден, власти всех штатов будут обязаны признавать «союзы» содомитов браком… 16 ноября 2022 года Сенат США 62 голосами против 37 проголосовал за принятие законопроекта «Об уважении к браку» (RFMA — The Respect for Marriage Act), признающего «однополые браки» на федеральном уровне и обеспечивающего им правовую защиту, сообщает СПЖ со ссылкой на The New York Times. Законопроект удалось принять благодаря тому, что 12 республиканцев присоединись к демократам после промежуточных выборов, в результате которых демократы сохранили контроль над Сенатом. Если президент Джо Байден подпишет этот новый законопроект, то тем самым будет отменен «Закон о защите брака» (DOMA — The Defence for Marriage Act), подписанный в 1996 году президентом Клинтоном. Закон DOMA на федеральном уровне определял брак как союз мужчины и женщины и позволял штатам не признавать «однополые браки», заключенные в других штатах. Закон RFMA требует от штатов не разрешения для «однополых союзов» на вступление в брак, а признания любых браков, заключенных во всех штатах, — независимо от «пола, расы, этнической принадлежности или национального происхождения» пары. Другими словами, в случае подписания законопроекта президентом Байденом традиционный брак и «однополый союзы» будут уравнены, их будут обязаны признавать во всех штатах и на федеральном уровне. Америка активно движется к Содому. Русская линия





