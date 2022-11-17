В письма Патриарху Кириллу прихожане указывают, что из-за военных действий на Украине настоятель храма начал вести себя неадекватно и выступает с постоянными русофобскими высказываниями…

Прихожане храма святой равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде направили открытое письмо Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой назначить им другого настоятеля, поскольку нынешний протоиерей Андрей Кордочкин чрезмерно увлёкся политикой и вместо церковного служения ведёт на приходе русофобскую пропаганду. Письмо подписали 156 человек, сообщает Газета.Ru.

«В такие сложные времена православные люди хотят быть с Церковью, но из-за деятельности протоиерея Андрея Кордочкина они чувствуют себя изгнанными из неё настоятелем храма, постоянно делящим прихожан по национально-идеологическому признаку. Настоятель демонстративно не молится за Россию, её воинов, а также за убиенных на Земле Российской. Молитва читается только о погибших на Земле Украинской», — говорится в письма.

В своих постах он также распространяет информацию, в которой вина за преступления в Виннице, Буче, Харькове возлагается на Российскую армию. «Символ СВО обозначает как „Z для зомби“, утверждает, что Россия является фашистским государством или превращается в него», — указывают верующие, которые устали от постоянных оскорблений священника.

«Подобное поведение протоиерея Андрея Кордочкина оскорбляет не только нас, прихожан, но и Русскую Церковь. В одном из постов Кордочкин даже написал про Россию «failed state, failed church», — говорится в письме верующих из Мадрида.

В общении с прессой верующие также высказывают опасения, что из-за свои политических взглядов отец Андрей может попытаться перевести храм в Константинопольский Патриархат, чего они не хотят.

Русская линия