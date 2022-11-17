14 ноября 2022 года из Москвы в Мариуполь отправилась очередная группа больничных добровольцев из шести человек ухаживать за больными и ранеными. Среди добровольцев — четыре семинариста Сретенской духовной академии. Они прошли специальные курсы по уходу, организованные Учебным центром Центральной клинической больницы святителя Алексия, митрополита Московского, при поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. В Мариуполе они будут помогать ухаживать за больными и ранеными в Больнице интенсивного лечения и в Доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов, сообщает Патриархия.Ru.

«К нам обратился ректор Сретенской духовной академии с инициативой обучить в Учебном центре нашей больницы добровольцев-семинаристов, которые хотят помогать тяжелобольным людям. Первые четыре студента академии уже прошли у нас курс обучения и получили квалификацию „Младшие медицинские братья по уходу“, — рассказал директор и главный врач больницы святителя Алексия Алексей Заров. — Многие знают о деятельности наших добровольцев в Мариуполе, и семинаристы, прошедшие обучение, тоже изъявили желание поехать туда. 14 ноября они в составе нашего добровольческого отряда отправились ухаживать за тяжелобольными в лечебных учреждениях города. Это очень хорошее и важное начинание, такая помощь очень нужна. Правильно, когда будущие священники получают такой опыт ухода и общения с тяжелобольными пациентами, узнают те невзгоды, то горе, с которыми люди сталкиваются в своей жизни. Кроме того, навыки ухода пригодятся им и в дальнейшей жизни».

Добровольцы-семинаристы отправились в Мариуполь в составе группы из шести человек. В эту группу также вошли опытный доброволец и медицинская сестра церковной больницы. Ранее все добровольцы Сретенской духовной академии прошли практику в паллиативном отделении больницы святителя Алексия, где помогали ухаживать за тяжелобольными.

С апреля этого года добровольцы, подготовленные Учебным центром больницы святителя Алексия при поддержке Синодального отдела по благотворительности еженедельно вахтовым методом направляются в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону и Больницу интенсивного лечения Мариуполя ухаживать за больными и ранеными. Вахта длится девять дней. Группа, которую направляют в Мариуполь, состоит из 5−8 человек. Часть группы помогает в Доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов с гериатрическим отделением № 1 Мариуполя, в который поступают в том числе пациенты Больницы интенсивного лечения, нуждающиеся в длительном уходе. За этот период в Ростове-на-Дону побывали 47 добровольцев, в Мариуполе — 157.

Больницей были также организованы выездные обучающие курсы по уходу в Мариуполе, Донецке, Горловке, Ростове-на-Дону. На сегодняшний день прошли обучение и получили сертификаты 62 добровольца, проживающих в этих городах. Теперь они могут работать и помогать в больницах в своих населенных пунктах или рядом с ними.

Больница святителя Алексия оказывает амбулаторную и стационарную медицинскую помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям с начала марта. За это время в больницу обратились 833 человека, проведено 302 госпитализации, пролечены и выписаны 160 пациентов. Из зоны конфликта больница самостоятельно эвакуировала на собственном автомобиле скорой помощи и пролечила 98 пациентов. В настоящее время в стационарах больницы святителя Алексия на лечении находится 36 пациентов — беженцы и раненые солдаты. Из них 34 человека находится в московском стационаре (из них 5 человек — раненые солдаты), еще двое — в Жуковском Московской области.

Врачи-добровольцы больницы оказывали медицинскую помощь в Луганске, Северодонецке, Изюме, Балаклее, Мелитополе, Мариуполе, Новоазовске и Ростове-на-Дону. На сегодняшний день общее количество добровольцев, побывавших в зоне конфликта, составляет 251 человек.

В середине июля больница святителя Алексия открыла в Мелитополе при храме в честь великомученика Георгия Победоносца врачебный кабинет. В сентябре церковная больница передала цифровой рентгеновский аппарат в Горловскую больницу и 90 раций в Запорожскую и Херсонскую области для оснащения машин скорой помощи.

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