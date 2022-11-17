В ходе заседания, которое состоялось в Новодевичьем монастыре, был принят целый ряд кадровых решений…

17 ноября 2022 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Архиерейского совета Московской митрополии. Впервые заседание Архиерейского совета проходило в резиденции главы Московской митрополии Патриарха Московского и всея Руси на территории Новодевичьего ставропигиального женского монастыря Москвы, сообщает Патриархия.Ru.

Открывая заседание, Предстоятель Русской Православной Церкви сказал:

«Мы открываем первое заседание Архиерейского совета в историческом центре Московской митрополии, и я хотел бы начать с выражения глубокой благодарности владыке митрополиту Ювеналию. В течение долгих лет это место было его резиденцией, и он достойно возглавлял Крутицкую и Коломенскую кафедру, положив много сил на то, чтобы епархия, уже в новых условиях, обусловленных значительными политическими изменениями в нашей стране, развивалась очень достойно. Открылось большое количество новых храмов, организованы определенные епархиальные службы, сделано многое из того, что вы знаете лучше, чем я.

На заседаниях Священного Синода и при личном контакте с владыкой митрополитом я имел возможность обсуждать с ним положение дел в митрополии и всегда отмечал его осведомленность в делах, особую заботу и об открытии новых храмов, и о духовенстве. Поэтому я предложил бы первым пунктом нашей повестки дня выразить владыке митрополиту Ювеналию письменную благодарность за многолетнее возглавление Крутицкой и Коломенской кафедры".

Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел выступил с докладом об основных событиях в жизни Московской митрополии за период, прошедший со дня последнего заседания Архиерейского совета. В своем докладе Патриарший наместник отметил, что сегодня в епархиях Московской митрополии получают продолжение и успешно разиваются многочисленные проекты и добрые дела, начало которым было положено митрополитом Ювеналием.

Председателем Межъепархиального отдела по координации духовно-просветительской, образовательной деятельности Московской митрополии утвержден благочинный 1-го Воскресенского округа Коломенской епархии протоиерей Сергий Якимов; заместителем председателя Межъепархиального отдела по координации духовно-просветительской, образовательной деятельности Московской митрополии — клирик Коломенской епархии протоиерей Кирилл Седов.

Архиерейским советом одобрена кандидатура архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия, секретаря Архиерейского совета Московской митрополии, в качестве сопредседателя Координационного совета по взаимодействию между Министерством образования Московской области и епархиями Московской митрополии.

Межъепархиальным ответственным за взаимодействие с Министерством культуры Московской области назначен регент хора духовенства Московской митрополии иерей Сергий Голев.

Межъепархиальным ответственным за взаимодействие с Министерством здравоохранения Московской области назначен член Межъепархиального отдела по благотворительности и социальному служению Московской митрополии, председатель отдела по благотворительности и социальному служению Одинцовской епархии, благочинный Одинцовского округа иерей Григорий Федотов.

Было принято решение о включении в состав Межъепархиального отдела по реставрации и строительству новых членов.

Главным редактором сайта Московской митрополии назначен клирик Коломенской епархии иерей Димитрий Степаненков.

Также было принято решение об образовании Пресс-службы Московской митрополии и назначении её руководителем клирика Балашихинской епархии, председателя отдела по издательской деятельности и связям со СМИ Балашихинской епархии иерея Павла Галушко.

В состав Пресс-службы Московской митрополии вошли:

— иерей Вячеслав Новак, клирик Подольской епархии, главный редактор журнала «Вестник Московской митрополии»;

— протоиерей Петр Иванов, клирик Подольской епархии, ответственный редактор журнала «Вестник Московской митрополии»;

— иерей Димитрий Степаненков, клирик Коломенской епархии, главный редактор сайта Московской митрополии;

— иерей Димитрий Полищук, клирик Сергиево-Посадской епархии, председатель отдела по издательской деятельности и связям со СМИ Сергиево-Посадской епархии;

— иерей Сергий Адрианов, клирик Одинцовской епархии, председатель отдела по издательской деятельности и связям со СМИ Одинцовской епархии, пресс-секретарь Благотворительного фонда по восстановлению порушенных святынь Московской епархии;

— иерей Димитрий Огнев, клирик Балашихинской епархии, ведущий официальной радиопрограммы Московской митрополии «Свете Тихий».

По окончании заседания Архиерейского совета Святейший Патриарх Кирилл посетил расположенный в Стрелецкой караульне у Напрудной башни Новодевичьего монастыря церковный музей и осмотрел выставку, посвященную истории этой древней обители.

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