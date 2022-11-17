Митрополит Тамасосский Исаия, который ранее выступал категорически против признания украинских раскольников и действий Фанара на Украине, а также указывал на их антиканонический характер, в корне изменил свою позицию. Не так давно он ездил на Фанар, где фактически признал правоту Константинопольского Патриарха Варфоломея в его действиях в отношении «ПЦУ».

В настоящее время владыка Исаия выдвинул свою кандидатуру на Архиепископский престол Кипрской Православной Церкви, а потому постарался оправдаться перед кипрскими верующими и духовенством, которые ранее ему доверяли, и выступил с объяснениями, почему так кардинально изменил свою позицию.

В интервью греческому изданию «RIK Radio» митрополит Исаия, коснувшись вопроса конфликта между Константинопольским Патриархатом и Русской Церковью, сказал, что его позиция по этому конфликту якобы «определилась на следующий день после вторжения России на Украину», сообщает греческий портал «Ромфея».

По его словам, такая страна, как Кипр, которая является жертвой вторжения и оккупации, не может соглашаться с позицией пересмотра границ другого государства. Впрочем, все понимают, что это откровенное лукавство, ведь в случае, если Греция займёт территории Турции, владыка Исаия вряд ли будет таким сторонником незыблемости границ.

Характерно другое — кипрский архиерей, подобно Александрийскому Патриарху Феодору и Элладскому Архиепископу Иерониму, быстро забыл о канонах, которые ранее так яростно защищал, комментируя действия Фанара на Украине. Что ж, видимо, среди греков так же мало истинных исповедников Православия, как и во всём мире, а потому вряд ли стоит удивляться постыдному поведению владыки Исаий.

С прискорбием приходится констатировать, что для современного православного мира становится верным известная поговорка: каноны что дышло, как повернул, так и вышло.

Русская линия