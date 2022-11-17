Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что знает о ситуации с пением «российской песни» в Киево-Печерской лавре, но считает, что действия СБУ, которое возбудило уголовное дело по данному факту, в этом случае отвечают закону. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, отвечая на вопрос главреда «Радио НВ» Алексея Тарасова, назвавшего УПЦ «внутренним врагом», сообщает СПЖ.

«Никакого, как говорят, тотема защиты у них нет точно. Мы не вмешиваемся, но и защиты у них такой нет. Они должны отвечать, как и любой человек, — заявил глава Украины и добавил, что знает о случае в Лавре. — Я знаю, что было открыто уголовное производство. Только так, согласно законодательству. А как ещё можно с такими вещами бороться?»

СБУ открыла уголовное производство из-за видео, на котором в Киево-Печерской лавре после молебна исполняют песню «Звон плывет над Россиею». В сообщении говорится, что следствие осуществляется по ч. 1 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины — «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация её участников».

«Те, кто в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, ждёт „пробуждения Матушки-Руси“, должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений», — заявил руководитель СБУ Василий Малюк.

Русская линия