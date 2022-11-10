10 ноября в Сербской Патриархии в Белграде состоялась встреча Святейшего Патриарха Сербского Порфирия и председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Антония, прибывшего в столицу Сербии с рабочим визитом по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Во встрече также участвовали епископ Бачский Ириней, викарий Святейшего Патриарха Сербского епископ Морчанский Савва, советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, настоятель подворья Русской Православной Церкви в Белграде протоиерей Виталий Тарасьев, и.о. заместителя председателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук и секретарь председателя ОВЦС священник Александр Ершов, а также исполнительный директор Фонда поддержки христианской культуры и наследия Е.И. Скопенко.

В тёплой атмосфере взаимопонимания стороны обсудили ситуацию в православном мире, состояние отношений Русской и Сербской Православных Церквей и перспективы их дальнейшего развития, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

Святейший Патриарх Сербский Порфирий и митрополит Волоколамский Антоний обменялись памятными подарками.

По окончании встречи в Патриархии был дан торжественный обед в честь делегации Русской Православной Церкви.

Помимо этого в тот же день Патриарх Порфирий и митрополит Волоколамский Антоний посетили Русский Свято-Троицкий храм на Ташмайдане — подворье Русской Православной Церкви в Белграде, поклонились его святыням и ознакомились с ходом осуществляемых на подворье ремонтно-реставрационных работ.

Предстоятель Сербской Православной Церкви в сослужении митрополита Волоколамского Антония совершил торжественный чин освящения крестов для куполов Русского храма в Белграде, а также надвратного мозаичного изображения Святой Троицы, благословил клириков храма и верующих.

Святейший Патриарх Порфирий приветствовал митрополита Антония и всех присутствовавших, отметив важное значение храма Святой Троицы как места, объединяющего русский и сербский православные народы.

Митрополит Волоколамский Антоний сердечно поблагодарил Его Святейшество за заботу о подворье Русской Православной Церкви и его прихожанах.

Затем владыка вручил настоятелю подворья протоиерею Виталию Тарасьеву митру, права ношения которой священнослужитель был удостоен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом по случаю 60-летия со дня рождения за многолетние плодотворные настоятельские труды, а также орден преподобного Серафима Саровского III степени в ознаменование 30-летия его служения в сане священника.

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