В 145-летие со дня рождения Святейшего Патриарха Алексия I ректор МДА совершил панихиду у его могилы…

9 ноября, в 145-летие со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I, ректор Московской духовной академии епископ Звенигородский Кирилл совершил панихиду у его могилы в крипте Успенского собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры, сообщает пресс-служба Московской духовной академии.

Перед совершением заупокойной молитвы владыка ректор обратился к собравшимся со словом:

«В конце 20-х годов прошлого века, когда большая часть архиереев нашей Церкви была в тюрьмах и ссылках, преподобный Серафим Вырицкий изрёк будущему Святейшему Патриарху Алексию, тогда ещё епископу Хутынскому, удивительное пророчество. Приехав в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, епископ Алексий пришёл к преподобному Серафиму Вырицкому испросить благословение, чтобы уехать за границу. Ему советовали уехать из России, поскольку хотели уберечь его от кажущихся неизбежными ареста и расстрела. Однако преподобный Серафим ответил: «Многие сейчас хотели бы за границу уехать. А на кого Россию оставляют? Ничего не страшитесь, владыка, Вы нужны России. Вы будете Патриархом всея Руси и будете править 25 лет».

Это пророчество сбылось. В 1945 году митрополит Алексий стал Предстоятелем нашей Церкви и правил до 1970 года.

Сохранилось много воспоминаний о святителе Алексии. Советский период истории нашего Отечества был очень тяжёлым временем для Церкви. Сегодня находятся некоторые люди, даже облечённые в священный сан, высказывающие критику и неодобрение той политике, которую вёл Святейший Патриарх в отношении советской власти. Но мы понимаем, что иначе действовать в тех реалиях было невозможно. Вся деятельность Святейшего Патриарха Алексия была направлена на сохранение мира в Церкви и в Отечестве. История с преподобным Серафимом Вырицким свидетельствует об особом Промысле Божием, который совершился на Первосвятителе.

Несомненно, Промысл Божий есть о каждом Патриархе, как и о каждом человеке. Однако здесь Промысл наиболее ярко был явлен через пророческие слова преподобного Серафима.

Святейший Патриарх Алексий обладал многими талантами и дарами от Бога, был очень трезвенным, молитвенным человеком и оставил после себя большое наследие в виде архиереев и священников. По воспоминаниям митрополита Питирима (Нечаева), Патриарх Алексий сохранил до последних дней своей жизни ясность ума и бодрость духа. Кроме того, Первосвятитель обладал каким-то особенным внутренним величием, которое, даже при его небольшом росте, всегда привлекало к себе взгляды богомольцев и гостей нашей Родины.

Будучи Священноархимандритом открытой в 1946 году на Пасху Троице-Сергиевой лавры, Первосвятитель положил много сил для восстановления монастыря после его разорения. В то же время он заботился не только о Лавре, но и об Академии. Он имел особую духовную связь со святителем Филаретом (Дроздовым), митрополитом Московским. В своей панагии он хранил иконочку, некогда переданную святителем родственнице будущего Патриарха. Участвуя в жизни духовной школы, проводя Филаретовские вечера, Патриарх старался передать преподавателям и студентам духовное наследие святителя Филарета.

Вознесём молитву Богу об упокоении его и призовём его святые молитвы на Лавру, на нашу духовную школу, дабы студенты возрастали и становились достойными пастырями, и на всю Церковь".

За богослужением владыке Кириллу сослужили проректор по воспитательной работе МДА иеромонах Вячеслав (Сорокин), иеромонах Прокопий (Рудченко), иеромонах Иоанн (Мерзляков), иерей Николай Черепенин и диакон Николай Гоюк.

Почтить память Святейшего Патриарха Алексия I и его почивших родных собрались студенты, преподаватели и сотрудники Академии.

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