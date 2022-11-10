В Переяслав-Хмельницком районе Киевской области, который относится к ведению Бориспольской епархии, местные чиновники вместе с рейдерами из «ПЦУ» безнаказанно совершают нападения на священников УПЦ, захватывают храмы и угрожают верующим. Об этом заявил благочинный первого Переяслав-Хмельницкого округа архимандрит Нил (Семенец), слова которого приводит СПЖ.

«Избили диакона отца Владимира и матушку из Крестовоздвиженского храма УПЦ села Демьянцы», — сказал отец Нил и добавил, что в Демьянцах клирикам угрожают сжечь их вместе с домом. «Дают две недели, чтобы убрались из села», — передал благочинный угрозы рейдеров «ПЦУ». По его словам, для настоятеля храма в Демьянцах протоиерея Григория Гайдучка это ужасное потрясение, ведь он строил эту церковь. «После захвата храма отец Григорий слёг, болеет, находится в крайне подавленном настроении. Ему ведь уже 65 лет», — объяснил отец Нил.

По словам архимандрита, «ситуация в районе угрожающая». «Мы находимся фактически без защиты, они нас измором берут, собирают эти свои фейковые собрания», — отметил священник.

«Написали объявление — „собрание территориальной общины микрорайона Борисовка“, сошлись какие-то люди, приняли постановление о переходе в „ПЦУ“, выбрали „старосту“ и пошли регистрировать. И так 110 общин по Киевской области, вместо религиозной по факту проводят сборы территориальной общины», — описал ситуацию отец Нил и добавил, что всеми процессами по переводу в «ПЦУ» фактически руководит мэр Переяслава Вячеслав Саулко.

«Он принимает участие во всех собраниях, оскорбляет нас, называет „москалями“, „коллаборационистами“, заявляет, что якобы из-за нас убивают наших воинов и т. д. Везде одна и та же пластинка — вы Москва и враги. Когда в Переяславе ПЦУшники ворвались в Борисоглебский храм, он туда к ним заходил, говорил им что-то одобрительное. Ещё и заявлял мне, что будто бы это мы сами срезали замки с собственного храма», — рассказал священник.

Особенно активно представители «ПЦУ» «нападают на храмы в маленьких селах, где священники попросту беззащитны», — отметил благочинный первого Переяслав-Хмельницкого округа.

Русская линия