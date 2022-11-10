Премьера первого в мире детского анимационного фильма о жизни святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского и Коломенского, известного как апостол Сибири и Америки, состоялась в Иркутске. Мультфильм создан в Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Премьерный показ мультфильма „От Анги до Форт-Росса: по следам святителя Иннокентия (Вениаминова)“ состоялся в иркутском Доме кино. Это первая в мире анимационная лента, которая посвящена жизни выдающегося православного миссионера, просветителя, ученого, апостола Сибири и Америки. Создание мультфильма приурочено к 225-летию со дня рождения и 45-летию канонизации святителя Иннокентия. Над ним работала анимационная студия „Форсайт“ и Иркутский областной краеведческий музей имени Н. Н. Муравьева-Амурского», — говорится в сообщении.

Команде потребовался год, чтобы создать 15-минутный мультфильм, который рассказывает об иркутском периоде жизни миссионера, его учебе в семинарии и частично служении на Аляске. Создатели картины отрисовали порядка 100 персонажей. На создание мультфильма был получен президентский грант в размере 4,6 млн рублей. О святителе Иннокентии было снято много документальных и исследовательских фильмов, а мультфильм стал первой игровой картиной об этом человеке.

На родине миссионера — в селе Анга Качугского района Иркутской области — мультфильм презентуют 17 ноября в культурно-просветительском центре имени святителя Иннокентия. Создатели мультфильма ранее сообщали журналистам, что у них также есть договоренности о показе с иркутскими телеканалами и православным телеканалом «Союз».

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