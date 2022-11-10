Святейший Патриарх Кирилл: Всех тех, кто может помочь, в том числе подержать семью отца Михаила Васильева, я всячески призываю к такому доброделанию

10 ноября 2022 года в зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

Обращаясь к участникам заседания, Святейший Патриарх Кирилл, в частности, сказал:

«Сердечно приветствую всех членов Высшего Церковного Совета!

Мы с вами собрались сегодня для обсуждения текущих вопросов, которые стоят на повестке дня. Но заседание наше проходит в непростом контексте, в котором сегодня пребывают и Отечество наше, и Церковь наша, и многие страны. Действительно, на каноническом пространстве Русской Церкви осуществляются военные действия, в каком-то смысле междоусобная брань, сопровождающаяся потерями, и, как всем хорошо известно, одна из потерь затронула нас очень близко и очень сильно. Это кончина отца Михаила Васильева, который был очень активным участником пастырской работы в Вооруженных силах и в полном смысле слова не жалел живота своего, находясь на переднем крае. Одно то, что я увидел, совершая заупокойную службу в Храме Христа Спасителя, свидетельствует о том огромном признании, о той любви, которую испытывали к отцу Михаилу военнослужащие. Отец Михаил погиб на поле брани, оставшись верным своему пастырскому долгу и священнической присяге. Поэтому давайте начнем наше заседание с провозглашения ему «Вечной памяти»".

Была пропета «Вечная память» протоиерею Михаилу Васильеву, настоятелю храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца — Патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения во Власихе. Отец Михаил принял смерть 6 ноября в зоне СВО на Украине при исполнении пастырских обязанностей.

«Вчера я распорядился, чтобы до совершеннолетия младшего ребенка отца Михаила семье выплачивалась его зарплата из того прихода, где он служил, — продолжил Святейший Патриарх Кирилл. — Но, конечно, никакими материальными факторами невозможно понизить уровень того горя и тех переживаний, с которыми сегодня столкнулась семья отца Михаила. Очень надеюсь, что он останется в наших молитвах, а всех тех, кто может помочь, в том числе подержать его семью, я всячески призываю к такому доброделанию».

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