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Сводка новостей от 9 ноября 2022

Митрополит Екатеринбургской Евгений: Под прикрытием благой идеи борьбы с «буллингом» вводится ювенальная юстиция
Глава Екатеринбургской митрополии раскритиковал законопроект о запрете травли детей в школах…

Митрополит Екатеринбургский Евгений8 ноября 2022 года в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что законопроект о запрете травли детей в школах, внесённый в Госдуму, нуждается в доработке, поскольку у школы и у родительско-педагогического сообщества есть «свои способы решения, как помочь ребёнку, если против него организуется травля», сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

«У нас часто происходит подмена понятий. У нас принимают закон, связанный с борьбой с курением, а за этим законом стоят производители табачных изделий, которые его лоббируют. Они используют этот закон, как механизм увеличения продаж, — отметил архипастырь.

Сейчас говорят про закон о «буллинге». Под прикрытием благой идеи учителя и родителя лишают возможности самих ограждать своего ребёнка от травли, то есть, ограничивают родителей в правах. То есть, говоря о том, что, давайте мы будем сейчас защищать детей, достигают целей, которые у нас (определены — ред.) таким ярким словом — ювенальная юстиция, когда родители, учителя становятся абсолютно бесправными".

Владыка Евгений отметил, что «в том проекте, который выносился на первое обсуждение, таких закладок было очень много», в таком формате, конечно же, закон принёс бы гораздо больше вреда. Хорошо, что депутаты и общественность это заметили.

«Поэтому, конечно, буллинг плохо, но надо прорабатывать такого рода законы, чтобы они работали на ребёнка, чтобы они работали на нашу страну», — подытожил архипастырь.

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