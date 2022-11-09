В документе провозглашается особая роль Православия и других традиционных религий России…

Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Интерфакс.

«Угрозу традиционным ценностям представляют деятельность экстремистских и террористических организаций, отдельных средств массовой информации и массовых коммуникаций, действия Соединенных Штатов Америки и других недружественных иностранных государств, ряда транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций, а также деятельность некоторых организаций и лиц на территории России», — говорится в документе.

В тексте подчеркивается, что Основы «являются документом стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности РФ». Основы конкретизируют отдельные положения стратегии нацбезопасности России, доктрины информационной безопасности, стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года, стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года и еще ряда документов, в том числе указа президента «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года».

Как отмечается в документе, «традиционные ценности — это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны». Согласно Основам, традиционные ценности «укрепляют гражданское единство и находят свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России».

К традиционным ценностям отнесены «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России».

В Основах подчеркивается, что христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии оказали значительное влияние на формирование традиционных ценностей, общих для верующих и неверующих граждан.

«Особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит Православию», — говорится в доктрине.

В частности, в стратегии поясняется, что «идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведёт к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».

Отдельно авторы документа остановились на том, что «деструктивное идеологическое воздействие на граждан России становится угрозой для демографической ситуации в стране».

Кроме того, в стратегии указывается, что распространение деструктивной идеологии среди прочего влечет за собой риски создания условий для саморазрушения общества, его социокультурного расслоения, внедрения антиобщественных стереотипов поведения, распространения аморального образа жизни, роста употребления алкоголя и наркотиков, искажения исторической правды, подрыва доверия к институтам государства, формирования негативного отношения к воинской службе.

Среди ожидаемых результатов реализации госполитики по сохранению и укреплению традиционных ценностей указываются сбережение и приумножение народа России, сохранение общероссийской гражданской идентичности, развитие человеческого потенциала, поддержание гражданского мира и согласия в стране.

Стратегия также направлена на укрепление законности и правопорядка, формирование безопасного информационного пространства, защиту российского общества от распространения деструктивной идеологии, достижение национальных целей развития и повышение международного престижа России.

Как говорится в указе президента, по результатам оценки эффективности реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей положения настоящих Основ при необходимости подлежат корректировке не реже одного раза в шесть лет.

Русская линия