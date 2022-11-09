9 ноября 2022 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Москвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин отпевания настоятеля храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца — Патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения во Власихе — новопреставленного протоиерея Михаила Васильева, сообщает Патриархия.Ru.

Отец Михаил принял смерть 6 ноября в зоне СВО при исполнении пастырских обязанностей.

Утром 9 ноября в Храме Христа Спасителя, куда ночью был доставлен гроб с телом новопреставленного священнослужителя, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по Москве, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий в сослужении архипастырей и духовенства совершил Божественную литургию.

В храме, у гроба, были установлены флаги Российской Федерации, ВДВ и РВСН, портрет почившего, Звезда Героя России, церковные, государственные и ведомственные награды протоиерея Михаила Васильева. Также были установлены венки от Президента Российской Федерации, Патриарха Московского и всея Руси, ВДВ, РВСН, общественных и церковных организаций.

По окончании Литургии состоялось отпевание протоиерея Михаила Васильева. Перед началом чина отпевания Предстоятель Русской Православной Церкви произнес слово, посвященное памяти почившего священнослужителя:

«Уважаемая Мария Васильевна, уважаемая Татьяна Константиновна, дорогие владыки, отцы, братья и сестры!

Мы провожаем в последний земной путь отца Михаила — священника, который как бы разделил своё сердце на две части, и одну полностью посвятил Церкви и был верен ей даже до смерти, а вторую часть отдал Вооруженным силам и был верен своей любви к Вооруженным силам также до смерти.

Для того чтобы понять, что такое подвиг, нужно всегда иметь перед собой некий образ, потому что даже самое красивое и правильное описание этого явления не может дать полного представления о том, что значит подвиг, что значит свершение дел, превышающих человеческие силы, а именно такое действие мы и называем подвигом. Отец Михаил совершил подвиг, который мы все сегодня признаем как деяние особенное. Ведь он был священником и мог служить так, как большинство священнослужителей, принося несомненно большую помощь людям, но он считал, что этого недостаточно, и вторую часть своего сердца отдал Вооруженным силам и служению, для того чтобы жизнь военнослужащих была проникнута не только дисциплиной, что необходимо для исполнения воинского долга, но также христианской верой. Потому что подвиг требует не только механического исполнения приказа — подвиг требует отдачи души, сердца своего, мыслей своих; без этого подвиг не может быть совершен.

Отец Михаил именно так воспитывал тех представителей Вооруженных сил, которые обращались к нему как к священнику. Его слова не были пустыми словами, и самой жизнью и смертью своей он доказал это. Конечно, для того чтобы нести священническое служение в Вооруженных силах, каждому священнослужителю необходимо осознать, что в любой момент, оставаясь рядом с теми, кто защищает Родину, он может лишиться жизни. Вот почему особое отношение в Церкви к тем военнослужащим, которые сегодня плечом к плечу защищают Родину. Вот почему особое отношение Церкви и к тем священнослужителям, которые стоят плечом к плечу вместе с воинами, защищая Родину.

Отец Михаил прожил богатую жизнь. Он многое успел сделать. Но все его деяния, которые были связаны постоянно с некими опасностями, были одновременно посвящены и Церкви, и Родине своей. А ведь это сочетание любви к Родине и к Церкви является идеалом, и этот идеал он воплотил в своей жизни и остался верен этому идеалу даже до смерти.

Сейчас мы совершим отпевание покойного, и будем молиться, чтобы Господь упокоил душу его в селениях праведных и сотворил вечную молитвенную о нем память в наших сердцах. Аминь".

Затем Святейший Патриарх Кирилл огласил грамоту о награждении протоиерея Михаила Васильева орденом Славы и чести I степени посмертно, «за жертвенное служение Церкви и Отечеству». Орден был возложен к другим наградам.

О упокоении души протоиерея Михаила в храме молились его супруга Мария Васильевна и дети, мама Татьяна Константиновна, родственники, духовные чада и прихожане, друзья и соработники почившего пастыря.

На заупокойном богослужении присутствовали: и.о. командующего ВДВ России генерал-лейтенант А.Г. Концевой; заместитель командующего Ракетными войсками стратегического назначения Российской Федерации генерал-лейтенант А.А. Бурбин; генерал-лейтенант В.Е. Евтухович; генерал-полковник В.А. Шаманов; председатель президиума Общероссийской общественной организации «Совет ветеранов ВДВ России» генерал-майор В.А. Данильченко; первый заместитель командующего ВДВ России генерал-полковник А.А. Чиндаров; первый заместитель командующего ВДВ России генерал-лейтенант Н.В. Стаськов; генералы, офицеры, ветераны ВДВ, слушатели Академия Вооруженных сил им. М.В. Фрунзе и академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

По традиции Святейший Патриарх Кирилл огласил и вложил в руки усопшего разрешительную грамоту, возложил на гроб букет белых роз.

В завершение Святейший Владыка побеседовал с супругой, мамой, детьми, родными и близкими отца Михаила.

После отпевания гроб был перенесен в храм великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца во Власихе Московской области. Протоиерей Михаил Васильев погребен за алтарной частью храма.

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