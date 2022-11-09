Русская линия
Сводка новостей от 9 ноября 2022

«Такие призывы могут исходить только от церковных невежд или откровенных провокаторов»
В Кишинёвской митрополии Московского Патриархата ответили на требование молдавских либералов перейти из Русской Православной в Румынскую Церковь…

Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Кантарян)В Молдавско-Кишиневской митрополии Московского Патриархата ответили на призыв Либеральной партии Молдовы выйти из состава Русской Православной Церкви и присоединиться к Бессарабской митрополии, которая находится под юрисдикцией Румынской Православной Церкви. Документ был опубликован на официальном сайте МПЦ, сообщает СПЖ.

Либеральная партия заявила, что молдавские священники должны присоединиться к «древней и исконной Бессарабской митрополии, которая является пропагандистом чистого христианства мира и осудила войну России против Украины и её народа».

На это в Кишиневской митрополии заявили, что ранее никогда не выступали в поддержку военных действий на Украине и всегда молились и молятся о воцарении мира на украинской земле, а потому сочли такой призыв молдавских либералов откровенной провокацией.

«Мы считаем, что подобные призывы к безрассудству могут исходить либо от невежественных людей, не знающих важности послушания в Церкви и механизмов перехода от одной структуры к другой, либо от людей, движимых желанием посеять раздор и непонимание среди духовенства», — говорится в документе.

Русская линия

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«Такие призывы могут исходить только от церковных невежд или откровенных провокаторов»
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