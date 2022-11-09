Отец Александр находился во время артобстрела в зоне СВО рядом с погибшим протоиереем Михаилом Васильевым и получил тяжёлые ранения…

Воинский священник 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова иерей Александр Цыганов был тяжело ранен при исполнении священнического долга по окормлению воинов армии России в зоне СВО — совершении Таинств Исповеди и Причастия, сообщает сайт Псковской епархии.

Отец Александр попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым, об упокоении души которого ныне молится вся Россия. Сейчас врачи борются за жизнь отца Александра. Псковская епархия обратилась ко всем верующим с просьбой о сугубой молитве о тяжко болящем иерее Александре.

Состояние отца Александра сейчас стабильно тяжёлое, проведено несколько операций. Об этом сообщил ТАСС герой Советского Союза, полковник в отставке, экс-советник президента РФ инок Киприан (Бурков).

«Протоиерей Михаил Васильев среди десантников был на переднем крае, там получил смертельное ранение, а другой батюшка, отец Александр Цыганов, тоже в тяжёлом состоянии был доставлен в госпиталь и сейчас находится там. Состояние его стабильное», — рассказал инок Киприан.

Русская линия