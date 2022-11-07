Представители МИД Украины в который раз не могут сдержать эмоций после заявлений главы Ватикана…

Папа Римский Франциск признался в любви к русскому и украинскому народам и подтвердил, что Ватикан «делает то, что должен делать» для мирного разрешения украинского кризиса, чем вызвал серьёзное раздражение посланницы Украины в США Оксаны Макаровой, которая начала публично поучать папу Римского, сообщает РИА Новости.

«Я высоко ценю русский народ, российский гуманизм. Достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас на христианство. Я питаю любовь к русскому народу и также к украинскому народу», — заявил понтифик в воскресенье в ходе пресс-конференции на борту самолета на пути в Рим по завершении своей апостольской поездки в Бахрейн.

«Я нахожусь между двумя народами, которые люблю», — приводит слова папы Римского информагентство Askanews.

Понтифик вновь напомнил, как на следующий день после начала боевых действий на Украине он посетил российское посольство в Ватикане, как выражал свое желание поехать в Россию, как дважды беседовал по телефону с Владимиром Зеленским. «Делается работа по сближению, по поиску решений. Святой престол делает то, что должен делать. И для освобождения пленных. Но это то, что мы делаем всегда», — заметил он.

Папа Франциск с болью отметил жестокость, которая проявляется во время боевых действий. При этом он подчеркнул, что «жестокость не свойственна русскому народу». «Русский народ велик. А это относится к наёмникам и солдатам, которые идут воевать как на похождения», — сказал он.

Понтифик вновь заявил, что человечество в настоящее время имеет дело с третьей мировой войной. В этой связи он напомнил об острых конфликтах в Йемене, Мьянме, Эфиопии, Сирии, Ливане. «Мы воюем везде. А сейчас это касается нас близко, в Европе», — подчеркнул папа римский.

В свою очередь, Маркарова обвинила папу Франциска в невнимательном чтении Достоевского. «Папа Римский, видимо, как-то невнимательно читал Достоевского», — написала Маркарова на своей странице в соцсети. По её словам, «ряд других произведений писателей/поэтов, в том числе Пушкина, Куприна, Булгакова, как и даже поверхностное изучение правдивой истории региона, показали бы, что гуманизмом не пахло» в России.

В Ватикане пока никак не отреагировали на очередное хамство украинской дипломатии.

Русская линия