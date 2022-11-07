5 ноября 2022 года, в день, когда Церковь празднует память святого апостола Иакова, брата Господня, первого епископа Иерусалимского, в храме его имени в Иерусалиме была совершена Божественная литургия, которую возглавил Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III. Ему сослужили иерархи Иерусалимского Патриархата митрополит Назаретский Кириак, митрополит Капитолиадский Исихий, архиепископ Константинский Аристарх и архиепископ Севастийский Феодосий, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

От Русской Православной Церкви Его Блаженству сослужили председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний, советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, исполняющий обязанности заместителя председателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук, член Русской духовной миссии в Иерусалиме иеромонах Дометиан (Маркарян) и помощник председателя ОВЦС священник Александр Ершов.

В храме молились Генеральный консул Греции в Иерусалиме Е. Влиорас, исполнительный директор Фонда поддержки христианской культуры и наследия Е. Скопенко, многочисленные прихожане и паломники из России, Греции, Румынии и других стран мира.

Молитвословия исполнялись на греческом, арабском и церковно-славянском языках.

После Божественной литургии процессия сослуживших иерархов, духовенства, монашествующих и мирян, возглавляемая Блаженнейшим Патриархом Феофилом под пение тропаря апостолу Иакову, брату Господню, проследовала в тронный зал Иерусалимской Патриархии. Его Блаженство обратился к присутствующим со словом, в котором отметил важнейшую роль святого Иакова в становлении Иерусалимской Православной Церкви.

Затем по традиции Блаженнеший Патриарх Феофил вручил ключи от храма апостола Иакова на хранение его старостам на новый срок и благословил их.

В завершение торжеств председатель ОВЦС и сопровождавшие его лица были приглашены Его Блаженством на трапезу, за которой тёплое сердечное общение иерархов было продолжено.

Русская линия