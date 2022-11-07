Утром 6 ноября 2022 года в зоне специальной военной операции на Украине при исполнении пастырских обязанностей погиб клирик Московской епархии, настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца — Патриаршего подворья в п. Власиха Московской области протоиерей Михаил Васильев, сообщает Патриархия.Ru.

Соболезнования в связи гибелью отца Михаила выразил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

«С глубокой скорбью воспринял весть о трагической гибели протоиерея Михаила Васильева.

Мужественный, решительный и самоотверженный пастырь — таким почившего знали не только собратья и сослужители у престола Божия, но и многие солдаты и офицеры, которых отец Михаил долгие годы окормлял духовно и которые нередко с любовью называли его «десантным батюшкой», уважая за крепкую волю, стойкость и готовность разделять с пасомыми все тяготы нелегкого ратного дела. Активными усилиями почившего был возвращен Церкви и восстановлен храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. Кроме того, его заботам было поручено созидание приходской жизни в храме в честь святой великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца во Власихе при штабе Ракетных войск стратегического назначения. Многое сделал пастырь ради утверждения военнослужащих в православной вере и приобщения их к церковной традиции.

Отец Михаил нёс священническое служение в самых непростых и порою опасных боевых условиях, всегда стараясь поддержать, укрепить и утешить воинов, показывая личный пример жертвенности, христианской любви и твердого упования на Господа. Почивший до конца исполнил пастырский долг, не оставив своих духовных чад даже ценою собственной жизни.

Молюсь Милосердному Богу, у Которого все живы (Лк. 20:38), дабы Он по неизреченной любви Своей простил новопреставленному протоиерею Михаилу все согрешения и вселил его во обители небесные, идеже праведные упокояются. Да утешит Вседержитель всех скорбящих о кончине отца Михаила и дарует силы достойно перенести эту тяжелую утрату".

Как сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви со СМИ и обществом Владимир Легойда, о месте отпевания и похорон отца Михаила будет сообщено дополнительно.

Отец Михаил Васильев родился в 1971 году. Выпускник Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Академии Генерального штаба ВС РФ.

Хиротонисан в сан диакона 7 марта 1998 г. епископом Бронницким Тихоном, в сан иерея 27 апреля 1998 г. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

Награжден орденом Мужества, орденом прп. Сергия Радонежского III степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как священник участвовал в командировках в «горячие точки» и в миротворческих операциях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии.

Был настоятелем храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца — Патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения в п. Власиха Московской области.

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