Украинские спецслужбы вручили владыке уведомление о подозрении в «разжигании религиозной вражды и оскорблении чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями»…

Служба безопасности Украины грозится посадить митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана в тюрьму на 5 лет за то, что он твёрдо держится Украинской Православной Церкви и не желает признавать украинских раскольников. В связи с этим сотрудники СБУ уже вручили владыке уведомление в возбуждении против него уголовного дела по части 2 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам), сообщает СПЖ.

В СБУ уверяют, что согласно выводам «независимой экспертизы», владыка Ионафан якобы совершал «умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями». Также в сообщении говорится, что в настоящее время СБУ проводит «весь комплекс следственно-оперативных мероприятий по расследованию и проведению экспертиз по другим фактам деятельности митрополита».

11 октября сотрудники СБУ в жёсткой форме провели обыск у митрополита Ионафана. Позже владыка отметил, что обыск в его доме — заказной, и направлен на дискредитацию иерархов УПЦ.

Тем не менее, духовенство Тульчинской епархии УПЦ заявило о полном доверии своему правящему архиерею.

Комментируя обвинения против владыки Ионафана, председатель Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент отметил, что они носят надуманный характер.

«В случае полного и непредвзятого расследования его (митрополита Ионафана, — Ред.) невиновность будет доказана. Он неоднократно заявлял об этом. Следует отметить, что в последнее время такие производства несколько раз открывались по той же статье Уголовного кодекса, на основании публичных заявлений должностных лиц, политиков и даже представителей различных конфессий, в которых содержались неприкрытые оскорбления и дискриминация верующих УПЦ за их религиозные убеждения», — отметил иерарх УПЦ.

Митрополит Климент заявил, что расследование этих дел почему-то идёт не столь оживленно и не получает подобной огласки в СМИ. «Конечно, сам по себе этот факт ещё не свидетельствует о наличии в нашем обществе сегрегации на людей разного сорта в зависимости от их религиозных убеждений, но может стать серьёзным сигналом относительно соблюдения фундаментальных прав человека», — считает глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.

Русская линия