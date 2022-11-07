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Сводка новостей от 7 ноября 2022

Кипрская Православная Церковь осталась без Предстоятеля
Архиепископ Кипрский Хризостом II, ранее признавший украинских раскольников, скончался на 82-году жизни…

Архиепископ Кипрский Хризостом в США7 ноября 2022 года, на 82-м году жизни, отошёл на Суд Божией Блаженнейший Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II, который стал одним из греческих Предстоятелей, признавших украинских раскольников, сообщает Патриархия.Ru.

Архиепископ Хризостом многие годы страдал от онкологии и перенес несколько операций, для чего летал в США. После одной из таких поездок он и решил единолично (без согласования с Синодом) признать «ПЦУ».

Как сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимир  Легойда, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится о упокоении души новопреставленного Архиепископа Хризостома и о прощении его вольных и невольных грехов.

При этом, по словам В. Легойды, Святейший Владыка сожалеет, что последние годы пребывания Архиепископа Хризостома на кафедре Кипрских Предстоятелей были омрачены односторонним признанием раскольников на Украине с его стороны, что отрицательно сказалось на отношениях между Русской и Кипрской Православными Церквами.

Тем временем, в СМИ появились сообщения, что отпевать Кипрского Архиепископа будет лично глава Фанара Патриарх Варфоломей, который и учинил раскол в мировом Православии, вторгнувшись на Украину.

Власти Кипра объявили в стране траур.

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