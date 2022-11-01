Митрополит Запорожский Лука в своём Телеграм-канале призвал украинских священнослужителей не увлекаться идеологией и отвергнуть соблазн вмешательства в политику.

«Апостол Павел плакал о тех людях, которые «поступали, как враги Креста Христова». Одна из причин такой вражды в том, что «эти люди мыслят о земном». Представьте себе ситуацию, когда в больницу поступает человек с острой болью в области живота. Ему срочно требуется помощь. Но в это время идет международный турнир по футболу, а дежурный хирург — фанатик команды, которая сейчас играет. Ему говорят о том, что надо идти к больному, нужна срочная операция, но он не обращает на это никакого внимания, сморит телевизор, кричит «Гол!» «Ура!» или «Судью на мыло!». Страшная картина, — отметил владыка.

Точно так же выглядят священнослужители, которые «воюют» в социальных сетях со своими врагами и играют «в футбол» словами, которые вместо того, чтобы вести людей к Богу, наоборот, пытаются Христа свести с Неба и назначить капитаном своей команды. Люди с крестами и панагиями, забывшие о священнической присяге, о том, ради чего они рукополагались, зачем шли служить в Церковь. Ведь можно было бы стать журналистом, политическим обозревателем, военным корреспондентом и уже напрямую исполнять свои обязанности. Для этого не нужно было надевать рясу и идти служить в Церковь!

Представьте себе, что апостолы вместо проповеди Евангелия начали бы участвовать в политических диспутах или, еще хуже, увлеклись бы гладиаторскими боями и все свое время проводили в качестве зрителей амфитеатров. Хуже всего, что таким безумием некоторые представители нынешнего духовенства не только губят свою собственную душу, отказываясь жить по Евангелию, они ещё тащат таких же увлеченных болельщиков из Церкви на стадион.

Мир — это большая арена. На ней до конца времен будут проходить войны, совершаться несправедливости, гибнуть невинные люди. Но Бог не для того пришел на землю, чтобы решать социальные, военные или экономические проблемы, а для того, чтобы спасти наши души, чтобы привести нас в Царство Божие, в мир, где уже не будет ни скорби, ни печали. А священник — это проводник, который должен показывать прежде всего примером собственной жизни путь в это Царство. Но когда проводника зовут «его преосвященство Иван Сусанин» — это страшно".

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