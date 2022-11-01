Во время своего визита в Лондон глава Фанара молился вместе с англиканами на вечернем богослужении…

Патриарх Варфоломей продолжает свою активную экуменическую деятельность. На сей раз он во время своего визита в Лондон принял участие в молитве на англиканской вечерне в храме Сент-Джеймс (святого Иакова), сообщает СПЖ.

Вместе с патриархом Варфоломеем во время вечерней службы в англиканском храме Лондона молились глава фанариотской Архиепископии в Америке архиепископ Элпидофор, митрополит Фиатирский Никита и другие архиереи Константинопольского патриархата.

Каждому православному архиерею и священнику, присутствовавшему на богослужении, раздали небольшие книжечки, по которым они могли следить за текстами молитв.

В конце вечерней службы патриарх Варфоломей выступил с кафедры храма перед собравшимися, после чего обменялся подарками с англиканским епископом, возглавлявшим богослужение.

Присутствие главы Фанара на англиканской вечерне вызвало множество критических комментариев в Греции. Верующие вменяют патриарху нарушение канонов Православной Церкви. «Это на 100% противоречит канонам, запрещающим молиться с еретиками или посещать их службы», — написал один из комментаторов.

Однако, эта критика нисколько не смущает патриарха Варфоломея. Несколько дней спустя он присутствовал на «завтраке христианских лидеров» в отеле «Royal Lancaster», где выступил как апологет экуменизма.

«Это экуменическое путешествие, безусловно, является благословением и возможностью для примирения, исцеления наших израненных чувств, противодействия искушению самоизоляции и обсуждения наших богословских разногласий», — заявил патриарх Варфоломей.

Обращаясь к христианским лидерам Британии, глава Фанара подчеркнул, что «если мы не поставим вопрос единства и общности в центр наших обязательств, мы потеряем подлинность наших отношений и общую цель, которая нас объединяет».

Он рассказал собравшимся, что для этой цели у Константинопольского патриархата «есть отличные и очень талантливые богословы, работающие над различными аспектами нашего учения». Нет никаких сомнений, что эти «богословы» сделают всё, чтобы оправдать фанарский экуменизм.

Русская линия