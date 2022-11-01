Русская линия
Сводка новостей от 1 ноября 2022

Владимир Легойда: Церковь всегда поддерживала закон, запрещающий пропаганду содомии
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ призвал журналистов не вырывать из контекста его заявления на указанную тему…

Владимир ЛегойдаПредседатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Телеграм-канале обратил внимание, что на портале РИА Новости вышло его интервью, где «совершенно чётко говорится о том, что Церковь всегда поддерживала закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

«Однако на основе этого интервью появился и ряд новостей с заголовками, в которых пастырское отношение Церкви к тем грешникам, которые стали жертвами содомского греха, рассматривается чуть ли не как его оправдание», — отметил представитель Церкви.

«Я понимаю тягу коллег-журналистов к кликабельным заголовкам. Но эта тяга не может становиться оправданием для упрощения и искажения церковной позиции, разделяющей грех и грешника. Точно так как наше пастырское отношение к находящимся в заключении преступникам не означает намерения отменить Уголовный кодекс», — добавил Владимир Легойда.

Позднее он опубликовал ещё один пост, в котором привёл выдержки из своего интервью об отношении к людям с нетрадиционной ориентацией и запрету пропаганды ЛГБТ:

— поддерживаем законопроект в текущей версии, он показал консенсус всех политических и общественных сил;

— запрет ЛГБТ-пропаганды отчасти вернёт представление о частной жизни, к которой относится и сексуальное поведение;

— каминг-ауты превратились в пропагандистские акции;

— в большинстве литературных и киносюжетов гомосексуальная тематика вводится не с художественной, а с политической целью;

— увязывать творческие достижения писателей, музыкантов, композиторов с ориентацией — пропагандистский бред;

— информация, что священники будут доносить на гомосексуалистов, пришедших к ним на исповедь, — домыслы;

— традиционные семейные ценности лишь запретами не утвердишь, нужен соответствующий контент в СМИ, кино и соцсетях.

Русская линия

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Владимир Легойда: Церковь всегда поддерживала закон, запрещающий пропаганду содомии
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ призвал журналистов не вырывать из контекста его заявления на указанную тему...

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