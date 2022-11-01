31 октября 2022 года, в седьмую годовщину трагедии над Синайским полуостровом, в строящемся храме великомученика Димитрия Солунского в жилом комплексе «Балтийская жемчужина» в Санкт-Петербурге была совершена панихида по погибшим в теракте, сообщает «Вода живая».

За богослужением молились родственники и друзья погибших. Богослужение началось в 7.14 утра — в это время 31 октября 2015 года на борту рейса 9268 «Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург» произошел взрыв, в результате которого погибли 224 человека, в числе которых было 25 детей.

«Семь лет пролетели как один миг. Ежегодно мы собираемся в этот день и в 7.14 утра совершаем панихиды. На каждой службе в храме великомученика Димитрия Солунского молимся за невинно убиенных и вспоминаем их. Молитва для православного человека — это нить, которая соединяет наше сердце и Господа. Она утешает, дает опору и поддержку. Всем нам сейчас тяжело, особенно последний год. То горе, которое посетило семьи погибших в небе над Синаем семь лет назад, сейчас, к сожалению, приумножается. Зло не имеет национальности и границ. Сатана — это отец зла. По злой человеческой воле происходят такие события. Время не лечит, мы в этом убедились на горьком опыте, лечат те минуты, когда мы вместе молимся и поддерживаем друг друга», — сказал настоятель строящегося храма иерей Сергий Кубышкин.

Церковь строится в память о жертвах теракта. У настоятеля храма жертвами трагедии стали друзья. В феврале 2016 года родственники погибших, создавшие благотворительный фонд «Рейс 9268», обратились к губернатору с просьбой об увековечении памяти родных и близких. Был выделен участок у Матисова канала. Строительство началось в августе 2019 года. Храм с социальным центром возводятся на пожертвования председателя благотворительного фонда «Созидающий мир» почетного мецената Санкт-Петербурга Вячеслава Заренкова.

На Серафимовском кладбище у мемориала «Сложенные крылья» на месте захоронения неидентифицированных останков жертв теракта отец Сергий совершил литию. Цветы и венки были возложены от близких и друзей погибших, представителей власти и общественных организаций. Присутствовали вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев, председатель городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова.

Памятное мероприятие также прошло у мемориала «Сад памяти» на Румболовой горе в Ленинградской области. Среди жертв теракта были 48 местных жителей. Губернатор Александр Дрозденко и родственники погибших зажгли свечи и возложили цветы. Мемориал открыли в 2017 году. В центре памятника — цилиндрические конструкции. В ветреную погоду они издают гул, напоминающий звук самолета. На стальных плитах высечены имена всех погибших.

Русская линия