Более 50 верующих неканонической общины в Конго приняты в Русскую Православную Церковь…

27 октября 2022 года в Демократической Республике Конго неканоническая община «Византийской православной церкви» приняла решение перейти в Русскую Православную Церковь. Чин приёма совершил председатель Миссионерского отдела Патриаршего Экзархата Африки иерей Георгий Максимов, сообщает сайт Патриаршего Экзархата Африки.

Вслед за неканонической общиной «Византийской православной церкви» из Центральноафриканской Республики, принятой в Патриарший Экзархат Африки 3 июля 2022 г., конголезская община направила в адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошение о приёме.

27 октября более пятидесяти человек перешли под омофор Московского Патриархата. Ещё около ста проходят оглашение перед Таинством Крещения.

Лидер общины «епископ» Клеоник Мадуду и «духовенство» приняты в Русскую Православную Церковь в качестве мирян.

28 октября в здании Культурного центра в столице ДР Конго Киншасе отец Георгий возглавил Божественную Литургию. По окончании богослужения ещё двум священникам Патриаршего Экзархата в ДР Конго были переданы антиминсы и богослужебные сосуды.

В завершение визита при содействии посла Российской Федерации в Конго А. Л. Сентебова состоялась беседа председателя Миссионерского отдела Патриаршего Экзархата Африки иерея Георгия Максимова и руководителя Юридической службы Экзархата С. А. Беляева с послом Демократической Республики Конго в России Дэни Калуме Нумби, временно пребывающим в Киншасе.

В тот же день представители Патриаршего Экзархата встретились с директором Культурного центра в Киншасе Луи Онема.

В ходе встреч были намечены направления взаимодействия на ближайшую перспективу.

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