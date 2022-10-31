Русская линия
Сводка новостей от 31 октября 2022

В Европе ещё есть христианские власти
Власти Венгрии учредили стипендию для гонимых христиан со всего мира…

ВенгрияВ Европе, наряду со странами, власти которых активно продвигают так называемые «новые европейские ценности» и потворствуют греху и антихристианским движениям, есть силы, которые желают сохранить христианскую Европу. Более того, они готовы поддерживать христиан не только у себя дома, но и по всему миру.

Так, власти Венгрии учредили стипендию для гонимых христиан со всего мира, поскольку «христиане занимают особое место в сердцах венгров, это самая гонимая вера в мире», по словам госсекретаря, сообщает Gorthodox.com со ссылкой на Catholicnewsagency.

Выступая на церемонии открытия ежегодной стипендиальной программы для христианской молодежи, госсекретарь Венгрии Тристан Азбей напомнил, что поколение его бабушки и дедушки пережило мировые войны, а поколение его родителей пережило антиклерикальную, антирелигиозную и антихристианскую коммунистическую диктатуру.

Азбей является государственным секретарем Венгрии по вопросам помощи преследуемым христианам и возглавляет Венгерское агентство помощи, которое координирует стипендиальную программу.

По данным сайта программы, в её рамках обучается почти 200 студентов из Сирии, Пакистана, Ирака, Израиля, Палестины, Ливана, Нигерии, Кении, Эфиопии и Армении.

Стипендиаты могут выбирать специальности в широком спектре образовательных программ, преподаваемых на английском языке, в областях медицины и медицинских наук, инженерного дела, архитектуры, социальных наук, экономики, сельского хозяйства, искусства, гуманитарных наук и информационных технологий. Программа предлагает около 300 курсов в 14 университетах Венгрии практически в каждой ключевой области высшего образования на всех уровнях — от бакалавриата до докторантуры. Программа полностью покрывает стипендиатам все расходы на обучение, а также «оказывает поддержку» в оплате проезда и проживания.

Венгрия — не единственная европейская страна, предлагающая стипендии молодым христианам, которым грозит преследование. В апреле 2021 года правительство Хорватии объявило о программе стипендий для студентов-христиан из развивающихся стран.

Русская линия

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