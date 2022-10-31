Русская линия
Сводка новостей от 31 октября 2022

«Ангел маленькой принцессы»
В Москве пройдет премьера мультфильма о Елизавете Федоровне Романовой…

В Москве пройдет премьера мультфильма о Елизавете Федоровне Романовой3 ноября 2022 года в рамках XIX Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел» в кинотеатре «Октябрь» в Москве (зал № 8) состоится премьера анимационного фильма «Ангел маленькой принцессы» и встреча со съемочной группой. Начало в 16.30, сообщает Патриархия.Ru.

Анимационный фильм «Ангел маленькой принцессы» — выраженная в кинотворчестве любовь создателей к великой княгине Елизавете Федоровне, прославленной в лике святых в 1992 году, короткометражка, решенная в жанре волшебной сказки, которую рассказывает сама святая воспитанницам Марфо-Мариинской обители.

Тематика картины определила необычную технологию создания. Это — ротоскоп или Eclair. Совмещение игры реальных актеров, художественно обрабатываемых впоследствии, и живописного фона, в данном случае в стилистике акварели. В результате наложения актеров и фона и последующей обработки инсталлируется художественный свет, формируется трехмерное пространство кадра, проводится трехмерная детализация интерьеров. Обработанные персонажи и фон дополняются элементами 3D графики. Делается окончательная цветокоррекция и выстраивается внутрикадровая динамика.

Это уже не первая экспериментальная работа режиссера Александра Саварского в области анимации. Над фоновой живописью работал художник Эдуард Ханнанов. Главные роли озвучили Елизавета Арзамасова и Егор Бероев.

Анимационный фильм произведен киностудией «Фома кино» в содружестве с «Акварель фильм» в 2022 году.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Частичная мобилизация в России завершена
Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с лидерами Армении и Азербайджана в Сочи...

Поминая Георгиевских героев
В Саранске торжественно открыли памятный знак герою Русской Императорской армии Андрею Лаврентьеву...

Украинские спецслужбы продолжают кошмарить Украинскую Православную Церковь
Служба безопасности Украины сообщила об обысках в Александрийской и Кировоградской епархиях...

«Ангел маленькой принцессы»
В Москве пройдет премьера мультфильма о Елизавете Федоровне Романовой...

В Европе ещё есть христианские власти
Власти Венгрии учредили стипендию для гонимых христиан со всего мира...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти преподобного Иосифа Волоцкого, генерал-лейтенанта Я.П.Бакланова и графа Н.Н.Муравьева-Амурского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика