Анимационный фильм «Ангел маленькой принцессы» — выраженная в кинотворчестве любовь создателей к великой княгине Елизавете Федоровне, прославленной в лике святых в 1992 году, короткометражка, решенная в жанре волшебной сказки, которую рассказывает сама святая воспитанницам Марфо-Мариинской обители.
Тематика картины определила необычную технологию создания. Это — ротоскоп или Eclair. Совмещение игры реальных актеров, художественно обрабатываемых впоследствии, и живописного фона, в данном случае в стилистике акварели. В результате наложения актеров и фона и последующей обработки инсталлируется художественный свет, формируется трехмерное пространство кадра, проводится трехмерная детализация интерьеров. Обработанные персонажи и фон дополняются элементами 3D графики. Делается окончательная цветокоррекция и выстраивается внутрикадровая динамика.
Это уже не первая экспериментальная работа режиссера Александра Саварского в области анимации. Над фоновой живописью работал художник Эдуард Ханнанов. Главные роли озвучили Елизавета Арзамасова и Егор Бероев.
Анимационный фильм произведен киностудией «Фома кино» в содружестве с «Акварель фильм» в 2022 году.