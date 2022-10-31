3 ноября 2022 года в рамках XIX Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел» в кинотеатре «Октябрь» в Москве (зал № 8) состоится премьера анимационного фильма «Ангел маленькой принцессы» и встреча со съемочной группой. Начало в 16.30, сообщает Патриархия.Ru.

Анимационный фильм «Ангел маленькой принцессы» — выраженная в кинотворчестве любовь создателей к великой княгине Елизавете Федоровне, прославленной в лике святых в 1992 году, короткометражка, решенная в жанре волшебной сказки, которую рассказывает сама святая воспитанницам Марфо-Мариинской обители.

Тематика картины определила необычную технологию создания. Это — ротоскоп или Eclair. Совмещение игры реальных актеров, художественно обрабатываемых впоследствии, и живописного фона, в данном случае в стилистике акварели. В результате наложения актеров и фона и последующей обработки инсталлируется художественный свет, формируется трехмерное пространство кадра, проводится трехмерная детализация интерьеров. Обработанные персонажи и фон дополняются элементами 3D графики. Делается окончательная цветокоррекция и выстраивается внутрикадровая динамика.

Это уже не первая экспериментальная работа режиссера Александра Саварского в области анимации. Над фоновой живописью работал художник Эдуард Ханнанов. Главные роли озвучили Елизавета Арзамасова и Егор Бероев.

Анимационный фильм произведен киностудией «Фома кино» в содружестве с «Акварель фильм» в 2022 году.

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