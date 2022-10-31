29 октября 2022 года в посёлке Горяйновка городского округа Саранска был торжественно открыт и освящён памятный знак герою Русской Императорской Армии, полному кавалеру солдатского Георгиевского креста Андрею Лаврентьеву, сообщает сайт «Наследие Империи».

Освящение знака совершили настоятель местного храма св. вмч. Параскевы Пятницы протоиерей Виталий (Моисеев) и и.о. председателя Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Саранской епархии иерей Владимир Самарин. После освящения они также отслужили краткую литию по 106 Георгиевским кавалерам Саранского уезда.

С приветственными словами к собравшимся многочисленным местным жителям обратились М.Ю. Новиков (РОВС), Д.А. Сысуев (РИСо) и М.А. Малиновский (Союз «Наследие Империи»).

Инициатива установки памятного знака принадлежит членам Русского Обще-Воинского союза А.С. Терзову, М.Ю.Новикову и А.Ю. Васильеву. Средства на установку были собраны «всем миром», при непосредственном участии РОВС, РИСо и Союза «Наследие Империи».

Андрей Васильевич Лаврентьев, уроженец села Танеевка, был участником Русско-Японской войны (1904−1905 гг.) и Первой Мировой войны (1914−1918 гг.)

Во время Русско-Японской войны он воевал в 4-ом Стрелковом полку и был награжден Знаком отличия Военного ордена (Георгиевским Крестом) 4 степени № 162 576, за мужество и храбрость в разновременных боях против японцев.

В период Первой мировой войны Лаврентьев сражался в сформированном в 1914 г. из жителей Пензенской губернии в Саранске 320-ом пехотном Чембарском полку и был награжден: Георгиевским крестом 3 степени № 153 926, Георгиевским крестом 2 степени № 34 899, Георгиевским крестом 1 степени № 12 510, став одним из порядка двух тысяч полных Георгиевских кавалеров Русской императорской Армии.

2 августа 1916 г. он был ранен в поясницу под Ковелем и отправлен в Бежецкий лазарет при Брянском заводе Госе, где и скончался в возрасте 36 лет.

Русская линия