Украинские спецслужбы продолжают оказывать серьёзное давление на священников и архиереев Украинской Православной Церкви и всеми силами стремятся запугать верующих, чтобы сделать их безмолвными послушниками всех деяний украинских властей. С этой целью в последнее время сотрудниками СБУ проведён целый ряд жестких демонстративных обысков у иерархов и духовенства Тульчинской, Александрийской и Кировоградской епархий УПЦ.

При этом официально в СБУ сообщают, что обыски проходили в зданиях епархиальных управлений, а также «по местам проживания фигурантов». Таким образом украинские спецслужбы называют украинских священников и архиереев, сообщает СПЖ.

По данным СБУ, «отдельные представители» УПЦ «причастны к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины и разжигание религиозной розни».

Согласно заявлениям СБУ, при обыске ими была обнаружена переписка митрополита Кировоградского и Новомиргородского с Патриархом Кириллом и изъято большое количество изготовленных в России «антиукраинских материалов». Как уверяют в СБУ, в их текстах якобы содержатся признаки совершения уголовных правонарушений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.

Также в сообщении отмечается, что при обыске была изъята книга священника Андрея Новикова «Русская Церковь на страже Православия в XXI веке» 2021 года. После госпереворота в Киеве в 2014 году отец Андрей вынужден был бежать из Одессы в Москву. При этом само это издание посвящено анализу действий Фанара и его «особых прав» в Православии, а никак ни политической ситуации на Украине. Тем не менее, это нисколько не смущает СБУ.

По инициативе украинских спецслужб все изъятые материалы в настоящее время отправлены на «экспертизу», и нет никаких сомнений, что эта «экспертиза» станет основанием для обвинения священноначалия УПЦ в мнимых уголовных преступлениях.

Русская линия