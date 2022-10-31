Русская линия
Сводка новостей от 31 октября 2022

Частичная мобилизация в России завершена
Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с лидерами Армении и Азербайджана в Сочи…

КремльПрезидент России Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в России завершён, сообщает RT.

«Да, конечно, это было сделано моим указом (объявление о мобилизации. — RT), потому что по другому по закону невозможно, сделано это было по предложению Министерства обороны, а сейчас Министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. C юристами поговорю, нужно ли указом объявлять, что она завершена, но она завершена. Точка поставлена», — сказал он.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации во всех регионах России. Задание по призыву 300 тыс. человек выполнено. 82 тыс. направлены в район спецоперации, остальные 218 тыс. проходят подготовку на полигонах. Также Шойгу отметил, что среди мобилизованных — 1300 сотрудников органов исполнительной власти.

Русская линия

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